8 зарубежных звезд, которые не любят Россию

В основном, они называют политические причины.

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Политику нельзя отодвинуть на второй план даже когда речь идет о творчестве. Все больше людей выражают свою позицию и выходят за рамки родной страны, комментируя международные скандалы. В случае с Россией, Запад не поддерживает устаревшие взгляды и агрессию против всех, кто пытается пошатнуть привычный режим. В этом материале мы собрали звезд, которые высказывались против России или открыто отказывались приезжать в страну.

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Шер

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На Олимпийских играх 2014 в Сочи певице предложили роль амбассадора, однако она отказалась от нее по политическим причинам. В интервью Macleans Шер сказала: «Я не могу раскрыть имена, но мой друг сказал имя местного олигарха, и спросил меня, не хочу ли я быть послом Олимпиады и открыть шоу. Я сразу сказала нет». Артистка выступает против запрета на нетрадиционные союзы и не собирается приезжать с концертами в страну, пока ситуация не изменится.

Мадонна

Мадонна назвала себя «борцом за свободу» после того, как рассказала, что в 2013 году она демонстративно дала серию концертов в России, несмотря на то, что «правительство заявило, что ее посадят в тюрьму за 'пропаганду гомосексуального поведения»«, как пишет 'Independent». В ноябре 2013 певица поддержала Human Rights Campaign, выставив фото в футболке с надписью на русском «Любовь побеждает ненависть». «Россия и Олимпийский комитет должны действовать сообща, чтобы изменить ситуацию в Сочи 2014 Нельзя терпеть дискриминацию!» — написала она под постом.

Элтон Джон

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Ту же кампанию поддержал культовый певец, сославшись на то, что не может остаться равнодушным с учетом, что сам является человеком с нетрадиционной ориентацией. Он байкотировал серию шоу в России в 2013 году и сказал, что не знает, что случится дальше, но планирует продолжать придерживаться своей позиции. Леди Гага В то же время о своей позиции по отношению к вопросу высказалась Леди Гага. «Обливать подростков перцовым баллончиком? Избивать? И это Мать Россия?» — написала она в Твиттере.

Селена Гомез

В сентябре 2016 года власти России отказали певице в визе, и она была вынуждена отменить два концерта — в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и на Олимпийском стадионе в Москве. Официальные лица сослались на планы певицы выступить против анти-ЛГБТ-законов во время выступлений в качестве причины отзыва ее визы.

Дженнифер Лоуренс

В 2017 году на премьере фильма «Mom!» в Лондоне голливудская актриса отказалась давать комментарии российской прессе и попросила вывести журналистов из зала. Она объяснила свой поступок политическими причинами, но конкретной проблемы не назвала. Годом ранее актриса также была груба с иностранным репортером, которому посоветовала не смотреть в телефон, пока он задает ей вопросы, а «жить в моменте». Тогда в Сети люди обрушились на нее с критикой, посчитав, что телефон был нужен журналисту, чтобы зачитать вопросы — многие поверили, что он не так хорошо знал английский язык.

Джим Керри

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Американский комик ополчился против России после выборов 2016 года в США. Джим удалил свою страницу и решился продать долю в компании по причине того, что Facebook «нажился на вмешательстве России в наши выборы». Пост сопровождался рисунком с заголовком «Fakebook». Керри также запустил хэштег #UnfriendFacebook.

Морган Фриман

Голливудская звезда Морган Фриман снялся в видео, в котором обвинил Кремль в нападении на американскую демократию во время выборов в США в 2016 году. Клип был подготовлен государственным органом США, который расследовал возможность вмешательства российского правительства в избирательный процесс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не воспринимает фильм всерьез, поскольку его обвинения «беспочвенны и носят исключительно эмоциональный характер».

«Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоционального напряжения и не имеют реальной информации о реальном положении дел»,