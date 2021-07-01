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#МакSимЖиви: в Сети запустили флешмоб в честь больной певицы

Диана Товсепова
2 часа назад
СМИ сообщили, что певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находятся в тяжелом состоянии в искусственной коме с 75% поражения легких.
У певицы обнаружили поражение печени. По предположениям медиков, этот недуг мог стать причиной резкого ухудшения состояния артистки. Врачи заявили, что болезнь могла перейти в хроническую стадию, долгое время никак не проявляя себя. По словам специалистов, поражение печени может вызвать серьезные осложнения при коронавирусной инфекции. Но неоднократно сданные певицей ПЦР-тесты показывали отрицательный результат.
Фанаты певицы запустили флешмоб в поддержку звезды. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии певицы.
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