СМИ сообщили, что певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находятся в тяжелом состоянии в искусственной коме с 75% поражения легких.

У певицы обнаружили поражение печени. По предположениям медиков, этот недуг мог стать причиной резкого ухудшения состояния артистки. Врачи заявили, что болезнь могла перейти в хроническую стадию, долгое время никак не проявляя себя. По словам специалистов, поражение печени может вызвать серьезные осложнения при коронавирусной инфекции. Но неоднократно сданные певицей ПЦР-тесты показывали отрицательный результат.