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Представительница MaкSим рассказала о  ее состоянии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о нынешнем состоянии здоровья артистки. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что самочувствие исполнительницы остается без изменений.
Представительница MaкSим рассказала о  ее состоянии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Все так же, без каких-либо изменений», — сообщила Богушевская.
На вопрос о том, делают ли медики какие-либо прогнозы касательно здоровья певицы, менеджер МакSим ответила, что пока не время для этого.
«Пока нет, рано. Нужно, чтобы организм начал восстанавливаться», — отметила представительница артистки.
Звёзды,Lenta.ru,
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