Представительница MaкSим рассказала о  ее состоянии

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о нынешнем состоянии здоровья артистки. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что самочувствие исполнительницы остается без изменений.«Все так же, без каких-либо изменений», — сообщила Богушевская.На вопрос о том, делают ли медики какие-либо прогнозы касательно здоровья певицы, менеджер МакSим ответила, что пока не время для этого.«Пока нет, рано. Нужно, чтобы организм начал восстанавливаться», — отметила представительница артистки.