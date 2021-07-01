Безруков станет отцом в пятый раз

Актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram фотографию со своей супругой Анной Матисон. На снимке виден ее округлившийся живот."Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино", — написал артист.@s_bezrukovБезруков ничего не сказал о беременности жены, однако в комментариях начали поздравлять семью со скорым пополнением:«У вас третий на подходе? И они еще и работают!»; «Я надеюсь, что животик вашей супруги — не кино!»; «Сергей, Анна, очень рада за вас».У супругов уже есть двое детей: дочь Мария и сын Степан. Кроме того, у Безрукова два ребенка от актрисы Кристины Смирновой.Ранее "Рамблер" сообщал, что Янковский и Пожарская стали родителями.