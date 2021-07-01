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Безруков станет отцом в пятый раз

Анна Арсеньева
1 час назад
Актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram фотографию со своей супругой Анной Матисон. На снимке виден ее округлившийся живот.
Безруков станет отцом в пятый раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино", — написал артист.
@s_bezrukov
Безруков ничего не сказал о беременности жены, однако в комментариях начали поздравлять семью со скорым пополнением:
«У вас третий на подходе? И они еще и работают!»; «Я надеюсь, что животик вашей супруги — не кино!»; «Сергей, Анна, очень рада за вас».
У супругов уже есть двое детей: дочь Мария и сын Степан. Кроме того, у Безрукова два ребенка от актрисы Кристины Смирновой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Янковский и Пожарская стали родителями.
Звёзды,Кристина Смирнова,Анна Матисон,
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