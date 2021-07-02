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Как выглядят жены российских комиков

Елизавета Назарова
5 часов назад
Эти люди очень часто вещают на всю страну, поэтому их лица и имена знакомы многим. Однако комики меньше всех любят раскрывать детали своей личной жизни. "Рамблер" предлагает посмотреть на женщин, которые служат вдохновением для современных российских комиков.
Как выглядят жены российских комиков
Фото: @victoriagalustyan@victoriagalustyan

Виктория Галустян

Со своим будущим мужем Михаилом Галустяном Виктория познакомилась в краснодарском ночном клубе. Ей было 17, а ему — 23. Они начали встречаться в 2003 году, а в 2007 решили пожениться. Свадьба состоялась 07.07.07. Сейчас супруги воспитывают своих дочерей.
Помимо того, что Виктория помогает своему мужу в творчестве, она имеет свой бизнес и является совладелицей салона красоты.

Эльвира Дорохова

@alveradorohova
Данис Дорохов известен по КВН и шоу "Однажды в России", но о его личной жизни известно мало. На самом деле у него есть юридическое образование, а сам он — примерный семьянин.
Со своей будущей супругой юморист познакомился во время учебы в астраханском Политехническом колледже. Девушка поступила на первый курс, в то время как Дорохов был на четвертом. Долгое время она не решалась на отношения, так как он был не серьезен, но в итоге они стали парой. В 2013 году они сыграли свадьбу и сейчас воспитывают двоих детей, а Эльвира помогает своему супругу в работе.

Наталья Кикнадзе

@urgantcom
Нынешняя жена Ивана Урганта является по совместительству его одноклассницей, она тоже родом из Санкт-Петербурга. После школы их пути разошлись — она вышла замуж за бизнесмена из Грузии, а Ургант уехал в Москву, где тоже женился.
Спустя десять лет после окончания школы они случайно встретились в Санкт-Петербурге, и эта встреча оказалась судьбоносной. Сначала они скрывали свои отношения от прессы, но потом их рассекретили. У них есть две общие дочери.
Звёзды,Наталья Кикнадзе,Иван Ургант,Михаил Галустян,
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