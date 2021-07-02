Как выглядят жены российских комиков

Эти люди очень часто вещают на всю страну, поэтому их лица и имена знакомы многим. Однако комики меньше всех любят раскрывать детали своей личной жизни. "Рамблер" предлагает посмотреть на женщин, которые служат вдохновением для современных российских комиков.

Фото: @victoriagalustyan @victoriagalustyan

Виктория Галустян

Со своим будущим мужем Михаилом Галустяном Виктория познакомилась в краснодарском ночном клубе. Ей было 17, а ему — 23. Они начали встречаться в 2003 году, а в 2007 решили пожениться. Свадьба состоялась 07.07.07. Сейчас супруги воспитывают своих дочерей.

Помимо того, что Виктория помогает своему мужу в творчестве, она имеет свой бизнес и является совладелицей салона красоты.

Эльвира Дорохова

@alveradorohova

Данис Дорохов известен по КВН и шоу "Однажды в России", но о его личной жизни известно мало. На самом деле у него есть юридическое образование, а сам он — примерный семьянин.

Со своей будущей супругой юморист познакомился во время учебы в астраханском Политехническом колледже. Девушка поступила на первый курс, в то время как Дорохов был на четвертом. Долгое время она не решалась на отношения, так как он был не серьезен, но в итоге они стали парой. В 2013 году они сыграли свадьбу и сейчас воспитывают двоих детей, а Эльвира помогает своему супругу в работе.

Наталья Кикнадзе

@urgantcom

Нынешняя жена Ивана Урганта является по совместительству его одноклассницей, она тоже родом из Санкт-Петербурга. После школы их пути разошлись — она вышла замуж за бизнесмена из Грузии, а Ургант уехал в Москву, где тоже женился.