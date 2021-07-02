Лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с COVID-19

По данным редакции, Романов заболел еще 21 июня, среди симптомов отмечены одышка и кашель. После ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию. Сейчас он находится в одной из московских больниц.