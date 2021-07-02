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Лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с COVID-19

Даня Виттиг
3 часа назад
Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным редакции, Романов заболел еще 21 июня, среди симптомов отмечены одышка и кашель. После ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.
Музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию. Сейчас он находится в одной из московских больниц.
Алексею Романову 68 лет, он — бессменный лидер и основной автор песен «Воскресения».
Звёзды,Алексей Романов,
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