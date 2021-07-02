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Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта

Мария Грибова
27 минут назад
Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил артиста Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться второго июля. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артист записал видео, где он заявил, что его коллега "наплевал" на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — выступление "Ногу свело!".
"Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике. В частности — к нашей",
— отметил Покровский.
Звёзды,Макс Покровский,Дима Билан,
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