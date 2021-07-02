Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта

Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил артиста Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться второго июля. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.Артист записал видео, где он заявил, что его коллега "наплевал" на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — выступление "Ногу свело!"."Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике. В частности — к нашей", — отметил Покровский.Ранее "Рамблер" писал о том, что лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с COVID-19.