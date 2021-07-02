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На слуху: налоговая заблокировала счета МакSим

Мария Грибова
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: налоговая заблокировала счета МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта

Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил артиста Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться второго июля.

Домработница Пугачевой рассказала о жизни с артисткой

@alla_orfey
Женщина два года состояла в браке, но супруга видела редко из-за того, что жила в доме певицы и постоянно работала. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.

Налоговая заблокировала счета певицы МакSим

@maksimartist
Поклонники переживают за состояние певицы МакSим. Уже вторую неделя девушка лежит в медикаментозной коме, а ее состояние не улучшаются. К вопросам со здоровьем, прибавились финансовые проблемы.

Как выглядят жены российских комиков

@victoriagalustyan
Эти люди очень часто вещают на всю страну, поэтому их лица и имена знакомы многим. Однако комики меньше всех любят раскрывать детали своей личной жизни. "Рамблер" предлагает посмотреть на женщин, которые служат вдохновением для современных российских комиков.

История актрисы, заманивавшей девушек в секс-секту

Legion-media.ru
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюрьмы за участие в организации секс-культа, в котором женщин клеймили и шантажом заставляли заниматься сексом с лидером секты Nxivm («Нексиам») Китом Раньером.
Звёзды,Эллисон Мэк,Макс Покровский,Дима Билан,РИА Новости,
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