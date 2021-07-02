На слуху: налоговая заблокировала счета МакSим

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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@alla_orfey

Женщина два года состояла в браке, но супруга видела редко из-за того, что жила в доме певицы и постоянно работала. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.

@maksimartist

Поклонники переживают за состояние певицы МакSим. Уже вторую неделя девушка лежит в медикаментозной коме, а ее состояние не улучшаются. К вопросам со здоровьем, прибавились финансовые проблемы.

@victoriagalustyan

Эти люди очень часто вещают на всю страну, поэтому их лица и имена знакомы многим. Однако комики меньше всех любят раскрывать детали своей личной жизни. "Рамблер" предлагает посмотреть на женщин, которые служат вдохновением для современных российских комиков.

Legion-media.ru