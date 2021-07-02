На слуху: налоговая заблокировала счета МакSим

Женщина два года состояла в браке, но супруга видела редко из-за того, что жила в доме певицы и постоянно работала. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.
Поклонники переживают за состояние певицы МакSим. Уже вторую неделя девушка лежит в медикаментозной коме, а ее состояние не улучшаются. К вопросам со здоровьем, прибавились финансовые проблемы.
Эти люди очень часто вещают на всю страну, поэтому их лица и имена знакомы многим. Однако комики меньше всех любят раскрывать детали своей личной жизни. "Рамблер" предлагает посмотреть на женщин, которые служат вдохновением для современных российских комиков.