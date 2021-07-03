На слуху: кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Несколько недель МакSим отчаянно цепляется за жизнь, ведь ей еще так много нужно успеть, а болезнь подступила так неожиданно. А пока знаменитость находится под пристальным вниманием врачей, судьба двух ее дочерей все еще остается неопределенной. Где и с кем дети певицы?