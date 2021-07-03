На слуху: кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
39-летней Алисе Аршавиной
, бывшей супруге российского футболиста Андрея Аршавина
, диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
Ситуация все еще очень тяжелая. Четырехлетняя дочь Алисы Андрея, стала задавать тревожные вопросы, увидев маму в слезах. Женщина посвятила дочери пост.
Эпатажный актер Никита Джигурда
сыграет Иосифа Сталина. Об этом он рассказал в интервью медиапорталу Inforeactor.
Актер рассказал о своем отношении к самому Иосифу Виссарионовичу.
"Это не новое ощущение, поскольку я переиграл за свою жизнь и героев, и разбойников, и королей, и царей, и богов. Сталин — уникальная личность, для многих неоднозначная, но, бесспорно, великая".
Российского певца Валерия Меладзе
потребовали отстранить от украинского фестиваля Atlas Weekend. Все дело в том, что Меладзе выступил перед сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко
. Об этом сообщает портал «Детектор медиа».
Украинские общественные организации обратились к организаторам фестиваля с письмом
Несколько недель МакSим отчаянно цепляется за жизнь, ведь ей еще так много нужно успеть, а болезнь подступила так неожиданно. А пока знаменитость находится под пристальным вниманием врачей, судьба двух ее дочерей все еще остается неопределенной. Где и с кем дети певицы?
Поклонники певицы МакSим замерли в ожидании. Больше двух недель артистка остается подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, но позитивных прогнозов врачи больше не спешат давать.