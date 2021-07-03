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На слуху: кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Диана Товсепова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: кто заботится о детях МакSим, пока она в коме
Фото: Eva.ruEva.ru

«Кроха, я не погибну!»: Аршавина обратилась к дочери

39-летней Алисе Аршавиной, бывшей супруге российского футболиста Андрея Аршавина, диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
Ситуация все еще очень тяжелая. Четырехлетняя дочь Алисы Андрея, стала задавать тревожные вопросы, увидев маму в слезах. Женщина посвятила дочери пост.

"Великая личность": Джигурда сыграет Сталина

Эпатажный актер Никита Джигурда сыграет Иосифа Сталина. Об этом он рассказал в интервью медиапорталу Inforeactor.
Актер рассказал о своем отношении к самому Иосифу Виссарионовичу.
"Это не новое ощущение, поскольку я переиграл за свою жизнь и героев, и разбойников, и королей, и царей, и богов. Сталин — уникальная личность, для многих неоднозначная, но, бесспорно, великая".

У Меладзе скандал в Украине из-за концерта для Лукашенко

@meladzevalerian
Российского певца Валерия Меладзе потребовали отстранить от украинского фестиваля Atlas Weekend. Все дело в том, что Меладзе выступил перед сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал «Детектор медиа».
Украинские общественные организации обратились к организаторам фестиваля с письмом

Кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Eva.ru
Несколько недель МакSим отчаянно цепляется за жизнь, ведь ей еще так много нужно успеть, а болезнь подступила так неожиданно. А пока знаменитость находится под пристальным вниманием врачей, судьба двух ее дочерей все еще остается неопределенной. Где и с кем дети певицы?
Поклонники певицы МакSим замерли в ожидании. Больше двух недель артистка остается подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, но позитивных прогнозов врачи больше не спешат давать.
Звёзды,Алиса Аршавина,Андрей Аршавин,Валерий Меладзе,Никита Джигурда,Александр Лукашенко,РИА Новости,
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