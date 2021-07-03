Кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Как выяснили журналисты, обеих девочек забрала к себе бабушка, мама артистки Светлана Викторовна. МакSим часто признавалась, что у нее довольно скрытный характер и она не особо близка с родителями. Но мама всегда понимала дочь и никогда не пыталась влезать к ней в душу. Сейчас она взяла на себя все заботы о внучках, а помогает ей в этом няня младшей из сестер. Напомним, что отцом Саши является бывший супруг певицы Алексей Луговцев, а Маша появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова
, который расстался с Мариной еще до рождения дочери.