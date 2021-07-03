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Cтало известно, кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Eva.ru
8 часов назад
Несколько недель МакSим отчаянно цепляется за жизнь, ведь ей еще так много нужно успеть, а болезнь подступила так неожиданно. А пока знаменитость находится под пристальным вниманием врачей, судьба двух ее дочерей все еще остается неопределенной. Где и с кем дети певицы?
Кто заботится о детях МакSим, пока она в коме
Фото: Eva.ruEva.ru
Поклонники певицы МакSим замерли в ожидании. Больше двух недель артистка остается подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, но позитивных прогнозов врачи больше не спешат давать.
А пока медики борются за жизнь певицы, дома ее ждут две маленькие дочери, вздрагивающие при звуках каждого телефонного звонка.
У Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) растут две чудесные девочки: 12-летняя Саша и 6-леняя Маша. Отцы у дочерей МакSим разные, но ни один из них не выявил желания взять заботу о ребенке, пока певица находится в коме.
Как выяснили журналисты, обеих девочек забрала к себе бабушка, мама артистки Светлана Викторовна. МакSим часто признавалась, что у нее довольно скрытный характер и она не особо близка с родителями. Но мама всегда понимала дочь и никогда не пыталась влезать к ней в душу. Сейчас она взяла на себя все заботы о внучках, а помогает ей в этом няня младшей из сестер. Напомним, что отцом Саши является бывший супруг певицы Алексей Луговцев, а Маша появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова, который расстался с Мариной еще до рождения дочери.
Звёзды,Антон Петров,
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