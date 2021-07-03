Кто заботится о детях МакSим, пока она в коме

Несколько недель МакSим отчаянно цепляется за жизнь, ведь ей еще так много нужно успеть, а болезнь подступила так неожиданно. А пока знаменитость находится под пристальным вниманием врачей, судьба двух ее дочерей все еще остается неопределенной. Где и с кем дети певицы?

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Поклонники певицы МакSим замерли в ожидании. Больше двух недель артистка остается подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, но позитивных прогнозов врачи больше не спешат давать.

А пока медики борются за жизнь певицы, дома ее ждут две маленькие дочери, вздрагивающие при звуках каждого телефонного звонка.

У Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) растут две чудесные девочки: 12-летняя Саша и 6-леняя Маша. Отцы у дочерей МакSим разные, но ни один из них не выявил желания взять заботу о ребенке, пока певица находится в коме.