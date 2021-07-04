Асмус рассказала, как упала с лестницы

После этого актриса сделала на ней несколько шагов, из-за чего произошел сильный хруст — ей даже показалось, что «хрустнул весь организм». Асмус не понадобится вмешательство хирургов, потому что те связки, что она порвала, способны восстановиться самостоятельно. Гипс ей не удастся снять на протяжении следующих двух-трех недель.