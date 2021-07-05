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"Приют холостяка": Омаров намекнул на развод с Бородиной

Елизавета Назарова
3 часа назад
Курбан Омаров продолжает намекать на развод с Ксенией Бородиной в своем Instagram. Пока что телеведущая и бизнесмен официально не подтвердили то, что они расстались. Бородина лишь сказала, что проживает непростой период в жизни.
"Приют холостяка": Омаров подтвердил развод
Фото: @zimamoscow@zimamoscow
Омаров подтвердил лишь свой статус холостяка. Сейчас он находится в путешествии в Казани. В свой Instagram он выложил фотографию себя на фоне гостиницы под названием "Приют холостяка".
@zimamoscow
"Зайду, пожалуй", — написал бизнесмен в подписи к фото. Таким образом, он подтвердил, что сейчас не состоит в отношениях.
Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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