"Приют холостяка": Омаров подтвердил развод

Курбан Омаров продолжает намекать на развод с Ксенией Бородиной в своем Instagram. Пока что телеведущая и бизнесмен официально не подтвердили то, что они расстались. Бородина лишь сказала, что проживает непростой период в жизни.
Фото: @zimamoscow@zimamoscow
Омаров подтвердил лишь свой статус холостяка. Сейчас он находится в путешествии в Казани. В свой Instagram он выложил фотографию себя на фоне гостиницы под названием "Приют холостяка".
@zimamoscow
"Зайду, пожалуй", — написал бизнесмен в подписи к фото. Таким образом, он подтвердил, что сейчас не состоит в отношениях.