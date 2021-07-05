Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Директор МакSим обратилась к россиянам в связи с состоянием певицы

Lenta.ru
3 часа назад
Директор российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова обратилась к россиянам в связи с состоянием госпитализированной артистки. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Директор МакSим обратилась к россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам Соколовой, еще рано говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние. Она рассказала, что отец Лука посетил поп-звезду, причастил ее и пособоровал. Исполнительница на какое-то время отреагировала на происходящие и пришла «в какое-то осознание», добавила директор певицы.
Ранее представительница певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о миллионном лечении артистки. Богушевская выложила статью, в заглавии которой было написано, что певица лежит в VIP-палате частной московской клиники. «Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — подписала она публикацию. Как утверждали СМИ, подробности о размещении певицы в больнице рассказали журналистам подсобные рабочие клиники. По их словам, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей.
Звёзды,Маргарита Соколова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители