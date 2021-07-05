Директор МакSим обратилась к россиянам

По словам Соколовой, еще рано говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние. Она рассказала, что отец Лука посетил поп-звезду, причастил ее и пособоровал. Исполнительница на какое-то время отреагировала на происходящие и пришла «в какое-то осознание», добавила директор певицы.

Ранее представительница певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала слухи о миллионном лечении артистки. Богушевская выложила статью, в заглавии которой было написано, что певица лежит в VIP-палате частной московской клиники. «Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — подписала она публикацию. Как утверждали СМИ, подробности о размещении певицы в больнице рассказали журналистам подсобные рабочие клиники. По их словам, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей.