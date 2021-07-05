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Директор МакSим сообщила поклонникам о состоянии певицы

Даня Виттиг
2 часа назад
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонником артистки в связи с состоянием госпитализированной артистки. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
По словам Соколовой, говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние, рано. При этом она рассказала, что отец Лука навещал поп-звезду, причастил ее и пособоровал.
Исполнительница даже на какое-то время отреагировала на происходящие и пришла «в какое-то осознание».
Звёзды,Видео,Маргарита Соколова,
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