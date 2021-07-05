Дима Билан впервые ответил на претензии Покровского

Комментируя претензии лидера «Ногу Свело!» о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени». Кроме того, он пожелал рокеру хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в прессе. В подписи к своей публикации Билан охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также заявил, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого».