Виктор Салтыков в очередной раз рассказал о том, как тяжело ему далась семейная жизнь с Ириной Салтыковой . Артист понимает, почему бывшая жена клеймит его после развода, но считает это неправильным.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

В начале 90-х Виктор и Ирина Салтыковы были одной из самых популярных пар. Несмотря на внешнюю идеальность, совместная жизнь звезд была адом. До сих пор они не могут забыть обиду.

В интервью Антону Красовскому для канала «Антонимы» Салтыков признался, что с ужасом вспоминает о браке с Ириной.

«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят. Она несет такие вещи! Любая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, в нашем мире может говорить бред. Это надо как-то контролировать», — уверен музыкант.

Со второй супругой он счастлив в браке уже много лет, а об Ирине музыкант старается не вспоминать.

«Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — подчеркнул артист.