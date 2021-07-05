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Салтыков: «Женщин, как моя супруга, нужно изолировать»

Даня Виттиг
4 часа назад
Виктор Салтыков в очередной раз рассказал о том, как тяжело ему далась семейная жизнь с Ириной Салтыковой. Артист понимает, почему бывшая жена клеймит его после развода, но считает это неправильным.
«Я Салтыкову в жизни не ударил»
Фото: кадр из передачикадр из передачи
В начале 90-х Виктор и Ирина Салтыковы были одной из самых популярных пар. Несмотря на внешнюю идеальность, совместная жизнь звезд была адом. До сих пор они не могут забыть обиду.
В интервью Антону Красовскому для канала «Антонимы» Салтыков признался, что с ужасом вспоминает о браке с Ириной.
«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят. Она несет такие вещи! Любая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, в нашем мире может говорить бред. Это надо как-то контролировать», — уверен музыкант.
Со второй супругой он счастлив в браке уже много лет, а об Ирине музыкант старается не вспоминать.
«Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — подчеркнул артист.
Ирина о бывшем муже всегда высказывалась негативно. Артистка много раз рассказывала, что Виктор ей изменял и вел себя неадекватно. Из-за конфликтов родителей дочь знаменитостей редко общается с отцом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Арнольд Шварценеггер разводится с женой.
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