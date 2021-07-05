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Виролайнен рассказала о романе с женатым Герасимовым

Анна Арсеньева
3 часа назад
Актриса Любовь Виролайнен вспомнила о романе с режиссером Сергеем Герасимовым, который на тот момент был женат на Тамаре Макаровой. Об этом она рассказала в эфире "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Виролайнен рассказала о романе с женатым Герасимовым
Фото: Кадр из телепередачи «Наедине со всеми»Кадр из телепередачи «Наедине со всеми»
По словам артистки, супруга Герасимова понимала, что у него есть чувства к другой женщине.
"Она меня не замечала, проходила и смотрела как сквозь стену. Я еще не понимала, что это такое, но она уже чувствовала в своем муже какие-то нарастающие чувства к актрисе. Понимаете, она раньше почувствовала, чем я. Конечно, это безобразно, это ужасно, и я все понимаю", – сказала Виролайнен.
Она рассказала, что режиссер дарил ей дорогие украшения и целые пачки денег. Многое актриса отказывалась принимать.
"Когда он привозил и показывал что-то там из золота с бриллиантами какими-то, я говорила: "Отдайте Тамаре Макаровой. Не надо мне этого, пожалуйста, не надо". И тогда он тихонько в сумочку где-то мне засовывал на съемке".
При этом женатый Герасимов был очень ревнив Он мог завестись во время совместных съемок Виролайнен с Анатолием Солонициным.
Кроме того, актриса поделилась, что они даже обсуждали совместную жизнь, однако оба понимали, что это маловероятно. У них была разница в 40 лет. Как рассказала Виролайнен именно Герасимов научил ее любить.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меладзе ответил Лорак.
Звёзды,Любовь Виролайнен,Тамара Макарова,Сергей Герасимов,
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