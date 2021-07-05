Виролайнен рассказала о романе с женатым Герасимовым

Фото: Кадр из телепередачи «Наедине со всеми» Кадр из телепередачи «Наедине со всеми»

По словам артистки, супруга Герасимова понимала, что у него есть чувства к другой женщине.

"Она меня не замечала, проходила и смотрела как сквозь стену. Я еще не понимала, что это такое, но она уже чувствовала в своем муже какие-то нарастающие чувства к актрисе. Понимаете, она раньше почувствовала, чем я. Конечно, это безобразно, это ужасно, и я все понимаю", – сказала Виролайнен.

Она рассказала, что режиссер дарил ей дорогие украшения и целые пачки денег. Многое актриса отказывалась принимать.

"Когда он привозил и показывал что-то там из золота с бриллиантами какими-то, я говорила: "Отдайте Тамаре Макаровой. Не надо мне этого, пожалуйста, не надо". И тогда он тихонько в сумочку где-то мне засовывал на съемке".

При этом женатый Герасимов был очень ревнив Он мог завестись во время совместных съемок Виролайнен с Анатолием Солонициным.