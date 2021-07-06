Чем занимаются первые жены Крутого, Агутина и Нагиева

К личной жизни этих артистов приковано пристальное внимание, а о первых женах мало кто знает. Предлагаем вспомнить, какими были первые супруги этих артистов, и узнать, чем они занимаются сейчас.

Игорь Крутой

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Гостевой брак композитора с Ольгой Крутой некоторые поклонники не понимают. Менталитет большинства зрителей советский. Они убеждены, что муж и жена должны жить под одной крышей и уж точно не в разных странах. Именно поэтому Игоря периодически «разводят» с женой.

Их самих такие отношения устраивают. Они позволяют сохранить романтику в паре, спустя многие годы.

С первой женой Игорь тоже видится. Она живет в Москве, где композитор проводит много времени по работе. О личной жизни Елены ничего неизвестно, а почему она развелась с Игорем – не секрет.

Клео.Ру

Девушка была молодой и амбициозной. Ей хотелось красиво жить. Муж – на тот момент начинающий музыкант, многого не мог себе позволить. Елена не стала долго ждать и попрощалась с благоверным.

В ЗАГСе она не стала брать его фамилию, но через десяток лет, когда он стал известным композитором, представлялась именно так – Елена Крутая.

Сейчас бывшей спуруге финансово помогает их общий с музыкантом сын. Парень вырос настоящей опорой для родителей. Он прекрасно общается и с мамой, и с папой.

Леонид Агутин

До Анжелики Варум у артиста было два серьезных романа. Первый со Светланой Белых закончился браком. Детей в нем не было, через пять лет влюбленные развелись. Где сейчас женщина, неизвестно.

В следующих отношениях музыкант в ЗАГС уже не спешил. Избранницей артиста стала эффектная танцовщица Мария Воробьева . Познакомились молодые люди в Париже. Беременность Марии не повлияла на решение Агутина не спешить ставить штамп в паспорте.

Клео.Ру

Девушка приняла решение рожать и не пожалела. У нее родилась прекрасная дочь. Воробьева дала девочке свою фамилию. Агутин начал общаться с Полиной лишь спустя много лет и жалел об упущенном времени.

Полина отсутствия отца в жизни не почувствовала. Мария и по сей день – очень красивая женщина, которой интересуются мужчины. У танцовщицы личная жизнь сложилась, Полину воспитал отчим-итальянец.

Клео.Ру

Дмитрий Нагиев

О личной жизни актера ходит множество слухов. Есть сведения о дочке. В сети даже были размещены ее фотографии, но Нагиев такие слухи не подтверждал и не опровергал. Материалов, на которых он был бы запечатлен с женщиной или девочкой также не было. Поэтому утверждать, что у актера кто-то есть, журналисты не спешат.

Раньше мужчина был более открытым. Имя его первой супруги – ни для кого не секрет. Это Алиса Шер . Она работала радиоведущей и ди-джеем. По словам Дмитрия, их брак не был основан на любви.

Клео.Ру

Он считал, что сошелся с женщиной из чувства одиночества и лишь позже полюбил ее. В браке эта пара прожила 22 года, но по факту супруги перестали жить вместе через 18 лет. У них есть общий сын Кирилл. Парень пошел по стопам отца и уже готов составить ему достойную конкуренцию.