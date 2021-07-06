Сколько платят звезды водителям и няням

Идеальные домработницы

Няня высокого стандарта

Водитель-курьер-охранник

В последнее время стало популярным объединять несколько профессий в одном человеке. Зачем нанимать целую команду, если удобней отдавать указания одному подчиненному? Особенно это коснулось личных водителей селебрити, которые в последнее время стали не только водителями автомобиля, но и охраной и даже курьером. Водителя отправляют в магазин за продуктами, забрать вещи из химчистки или привезти в гости кого-то из друзей. Такой человек-оркестр стоит недешево. К примеру, водитель с функцией охранника, как у Ольги Бузовой, стоит от 100 тысяч рублей в месяц.