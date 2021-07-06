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Няни-филиппинки и домработницы: сколько платят звезды личному персоналу

WMJ.ru
1 час назад
Сколько стоят услуги персонала и какие требования у российских селебрити.
Сколько платят звезды водителям и няням
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Идеальные домработницы

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Уже ни для кого не секрет, что у каждой звезды есть персонал, занимающийся уборкой в доме. В основном селебрити подбирают клининг через специальные агентства, однако Анастасия Макеева решила сэкономить и уже месяц ищет себе помощницу по хозяйству. За 6-дневный рабочий график Макеева готова платить 50 тысяч рублей в месяц. Требований у Макеевой много: проживать у нее дома, держать дом в идеальной чистоте. Кроме того, заявленные 4 выходных — не по расписанию, а плавающие. К слову, заработная плата домработниц в агентствах стоит от 80 тысяч рублей.

Няня высокого стандарта

Звезды крайне требовательны к своим няням и зачастую ожидают от них впечатляющего опыта работы и дополнительного образования, например, медицинского. Также в последнее время возродилась популярность нянь-филиппинок. Селебрити просто обожают таких воспитательниц: звездный наследник с пеленок заговорит на английском языке, а не говорящая на русском няня не сможет подслушать семейные разговоры. Няни-филиппинки воспитали детей Анастасии Стоцкой, Анны Снаткиной и других. Услуги няни со знанием английского обойдутся в 90 000 рублей в месяц.
К слову о тяжелом опыте с няней. Наталья Подольская на днях рассказала о неприятном инциденте с няней и почему та была уволена. Певица требует от обслуживающего персонала беспрекословного уважения. Подробнее о произошедшем с Подольской вы можете прочитать здесь.

Водитель-курьер-охранник

В последнее время стало популярным объединять несколько профессий в одном человеке. Зачем нанимать целую команду, если удобней отдавать указания одному подчиненному? Особенно это коснулось личных водителей селебрити, которые в последнее время стали не только водителями автомобиля, но и охраной и даже курьером. Водителя отправляют в магазин за продуктами, забрать вещи из химчистки или привезти в гости кого-то из друзей. Такой человек-оркестр стоит недешево. К примеру, водитель с функцией охранника, как у Ольги Бузовой, стоит от 100 тысяч рублей в месяц.
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К слову о роскоши — редакция WMJ.ru составила материал про самые дорогие образы отечественных селебрити на этой неделе. Сколько стоят трендовые look'и Рудковской, Киркорова и других звезд мы можете узнать здесь.
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