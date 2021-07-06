Сколько платят звезды водителям и няням

Уже ни для кого не секрет, что у каждой звезды есть персонал, занимающийся уборкой в доме. В основном селебрити подбирают клининг через специальные агентства, однако Анастасия Макеева
решила сэкономить и уже месяц ищет себе помощницу по хозяйству. За 6-дневный рабочий график Макеева
готова платить 50 тысяч рублей в месяц. Требований у Макеевой много: проживать у нее дома, держать дом в идеальной чистоте. Кроме того, заявленные 4 выходных — не по расписанию, а плавающие. К слову, заработная плата домработниц в агентствах стоит от 80 тысяч рублей.