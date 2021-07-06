"Плакала всю дорогу": звезды вспоминают первый поцелуй

Сегодня во всем мире отмечают День поцелуя. Этому чувственному празднику более ста лет, но он до сих пор вызывает теплые и позитивные эмоции. По этому случаю звезды шоу-бизнеса поделились с «Вечеркой» своими воспоминаниями о первых поцелуях.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Телеведущая и певица Регина Тодоренко первый раз поцеловалась в 12-летнем возрасте.

Видео дня

— Я вместе с театральной труппой поехала на гастроли, и мы всей компанией пошли потанцевать на дискотеку, где я и встретила парня, в которого влюбилась с первого взгляда, — рассказывает «Вечерке» Регина. — Как выяснилось позже, он тоже находился на гастролях в составе труппы и был старше меня на шесть лет. Когда я увидела этого симпатичного молодого человека, мое сердечко затрепетало, несмотря на приличную разницу в возрасте.

И однажды на одной из вечеринок мы снова встретились, а когда играли в «бутылочку», он выбрал именно меня и поцеловал! Тогда мое сердце было разбито. Помню, как, возвращаясь домой, плакала всю дорогу. Спустя два года, с появлением социальных сетей, возникло желание его найти. К сожалению, не вышло. Можно сказать, что я потеряла свою первую любовь.

А первый поцелуй у певицы Сати Казановой случился в 14-летнем возрасте.

— Я познакомилась с молодым человеком, когда училась в 9-м классе, а он только окончил школу, но продолжал туда приходить, чтобы потусоваться с друзьями, — вспоминает певица. — Как только я его увидела, он сразу покорил мое сердце своей очаровательной улыбкой. Мы стали встречаться. Однажды, гуляя возле школы, решили присесть на какие-то турникеты, потому что не было лавочек. Только присели, он взял и меня поцеловал. Мое сердце чуть не выпрыгнуло от волнения. Понимала, что в ближайшем будущем это произойдет, но не ожидала, что так спонтанно.

Такое романтическое событие отлично помнит и певица Рита Дакота

— Я была уже в классе девятом, влюбилась в мальчика-скейтера, а он в меня, — говорит Дакота. — После первого же свидания на фотовыставке он проводил до дома и, как водится во всех романтичных фильмах, поцеловал на прощание.

У меня «порхали бабочки» в животе, и потом была бессонная ночь от волнения. Спустя время я даже дневник нашла того времени, и там записи о поцелуе. Очень мило, по-детски и одновременно про что-то вечное. У нас была любовь, как в «Ромео и Джульетте».

Потом мы с этим мальчиком еще долго встречались. Расстались, когда мне исполнилось 18 лет. Но до сих пор у нас приятельские отношения.

Последнее лето

Актриса Анна Пескова отлично помнит первый поцелуй.

— В девять лет я приехала летом на базу отдыха, где познакомилась с мальчиком, он мне понравился безумно, — говорит «Вечерке» Анна. — Каждое лето мы виделись, а когда мне исполнилось 14 лет, произошло то самое событие — первый поцелуй. В те деньки мы были вместе, но тогда я еще не знала, что это станет нашим последним летом. На следующий год на базе он не появился, и мы больше не пересеклись.

Провожал до подъезда

Диджей Грув ( Евгений Рудин ) впервые поцеловал свою первую любовь на втором курсе Мурманского музыкального училища.

— Ольга тоже училась на дирижерско-хоровом отделении, только на первом курсе, — рассказывает «Вечерке» Евгений Рудин. — Я ухаживал за ней целый год. Тот самый день хорошо помню до сих пор — провожал Олю домой, а когда мы подошли к ее подъезду, мое сердце буквально выпрыгивало из груди — почему-то я был уверен, что это произойдет именно сейчас.

И все случилось... Наша дружба переросла во влюбленность, а отношения продлились до окончания учебы, пока я не переехал в Санкт-Петербург.

Было неожиданно

Первый поцелуй у актрисы Юлии Такшиной произошел с партнером по танцам.

В Белгороде, когда я танцевала в ансамбле бального танца «Современник», меня поставили в пару к Саше Веникову, с которым сразу возникла взаимная симпатия, — делится с «Вечеркой» Юлия. — Отношения были платонические. Мы часто гуляли, потом он провожал до дома. И в один из вечеров Саша внезапно поцеловал меня в щеку. Это было очень неожиданно, я растерялась.