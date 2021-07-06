Угрожал и оскорблял: на Билана написали заявление

Вокруг певца Дмитрия Билана снова кипят нешуточные страсти. На этот раз дело в его выступлении на площадке Roof Place. Оказалось, что на шоу не были соблюдены эпидемиологические требования, в связи с чем были аннулированы разрешения на концерты.

Фото: @bilanofficial @bilanofficial

Конечно, это не могло не задеть коллег Билана по шоу-бизнесу. Особенно сильно расстроен был солист группы «Ногу Свело!», Санкт- Петербурге.

Макс записал гневное видеообращение Билану и опубликовал его в соцсетях. Певец заявил, что Билан наплевал на все правила, из-за чего теперь все концерты запрещены.

«Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности к нашей», — заявил Покровский в видеообращении, опубликованном в Instagram.

При этом Покровский так кричал, что напугал пользователей Сети.

Позже певец заявил, что находится на связи с представителями Билана. Однако "связь" эта ничем хорошим не закончилась. Так, по данным СМИ, Покровский написал заявление на артиста.