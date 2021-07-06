"Училась в аду": Дайнеко о травле в школе

Певица Виктория Дайнеко призналась, что в школе одноклассники грозились ее убить, а оскорбления не только бросали в лицо, но и писали на партах и стенах класса. Всем этим она поделилась на своей странице в Instagram.По ее словам, все прекратилось только после перехода в другое учебное заведение, а до этого она себя буквально заставляла идти в школу каждый день, перебарывая страх физического и морального насилия."С пятого по восьмой класс я училась в аду. Меня грозились и убить, и побить, и оскорбляли всячески. Стены исписывали в мою честь, лавки и парты за то, что отличалась от других и пела", — призналась Дайнеко.Ранее "Рамблер" писал о том, что мать Аршавина рассказала о бывшей невестке.