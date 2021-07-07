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Олег Газманов хочет завершить свою карьеру

WomanHit.ruиещё 5
3 часа назад
Артист с 1987 года радует публику своими песнями.
Олег Газманов хочет завершить свою карьеру
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru
Певец Олег Газманов задумался о том, чтобы завершить свою карьеру. Артист признался в этом в интервью ТАСС. Сейчас народный артист гастролирует с концертами, которые приурочены к его юбилею — 22 июля знаменитость будет отмечать свое 70-летие.
«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним»,
— заявил Газманов.
Также Олег отметил, что он сделал заявление не для того, чтобы привлечь людей на свои концерты.
«С этим у меня и так все в порядке»,
— признался певец.
Однако причину своего ухода со сцены звезда не раскрыл.
Напомним, свою музыкальную карьеру Олег Газманов начал в 1987 году. Тогда звезда создал группу «Эскадрон», с которой выступает до сих пор.
Звёзды,Олег Газманов,ИТАР-ТАСС,
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