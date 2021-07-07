Олег Газманов хочет завершить свою карьеру

Артист с 1987 года радует публику своими песнями.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певец Олег Газманов задумался о том, чтобы завершить свою карьеру. Артист признался в этом в интервью ТАСС . Сейчас народный артист гастролирует с концертами, которые приурочены к его юбилею — 22 июля знаменитость будет отмечать свое 70-летие.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним»,

Также Олег отметил, что он сделал заявление не для того, чтобы привлечь людей на свои концерты.

«С этим у меня и так все в порядке»,

— признался певец.

Однако причину своего ухода со сцены звезда не раскрыл.