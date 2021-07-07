"Мамочка дома": Меньшова опубликовала фото с Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте фотографию с Верой Алентовой. На снимке она держит ее за руку."Мамочка дома", - подписала фотографию Меньшова.@juliavmenshovaРанее появилась информация, что Вера Алентова госпитализирована с коронавирусом. После смерти Владимира Меньшова появились слухи, что актрису перевели в реанимацию. Однако родственники эту информацию не подтвердили.Ранее "Рамблер" сообщал, что актер театра и кино Владимир Меньшов скончался от COVID-19.