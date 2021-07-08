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Зачем тянуть: знаменитые красавицы и красавцы, которые сделали пластику до 30 лет

Passion.ru
3 часа назад
В отношении пластической хирургии в обществе живет масса стереотипов, большая часть которых — не более чем заблуждение. Одно из них — под нож хирурга стоит ложиться только тем, кто старше как минимум 35 лет. А молодым делать коррекцию нельзя. Это далеко не так, и подтверждение этому можно встретить в мире шоу-бизнеса. Кто из селебритис решился на операцию в раннем возрасте и не прогадал?
Звезды, которые сделали пластику до 30 лет
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Действительно, многие боятся обращаться к доктору в молодом возрасте. Однако в ряде случаев пластику стоит провести как можно раньше, чтобы избежать дальнейших проблем. Это касается блефаропластики, когда есть врожденная особенность строения глаз, с тенденцией к образованию мешков и грыж; отопластики — коррекцию лопоухости можно проводить даже в детском возрасте. В случае если была травма носа, после 18 лет рекомендовано провести ринопластику и т.д.
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Игорь Краюшкин
Кандидат медицинских наук, главный врач, пластический хирург клиники «Время Красоты»

Белла Хадид

Белле всего 24 года, но во многом благодаря грамотно подобранным и ювелирно выполненным пластическим операциям она уже успела стать одной из самых востребованных топ-моделей современности. Эстетическая медицина не преобразила ее до неузнаваемости, а помогла подчеркнуть природные данные и добавить выразительности чертам. Это и является главной задачей специалистов в нашей сфере.
Визитная карточка Хадид — так называемые «лисьи глазки», ставшие настоящим бьюти-трендом. Девушки по всему миру стремятся получить взгляд «как у Беллы» с помощью пластической хирургии, инъекций ботулотоксина и уловок макияжа. В случае Беллы миндалевидная, вытянутая к вискам форма глаз, вероятнее всего, является результатом пластики век в сочетании с броулифтингом.
Также Белле была выполнена хирургическая коррекция носа: исчезла горбинка, нос стал более точеным. Скулы стали более подчеркнутыми и образовался такой деликатный «провальчик» в средней трети лица — на мой взгляд, девушка также удалила комки Биша.

Кайли Дженнер

Младшая из рода Кардашьян-Дженнер активно занялась бьютификацией внешности еще в 17 лет. Однозначно была выполнена ринопластика — кончик носа стал более аккуратным, а крылья носа уже. Немного изменился овал лица — это может быть связано как с тем, что девушка просто похудела, так и с удалением комков Биша. О губах Кайли слагают легенды — но, скорее всего, это не операция булхорн (расстояние между верхней губой и носом не изменилось), а увеличение объема филлерами на основе гиалуроновой кислоты.
По сравнению с ранними фотографиями, бедра и ягодицы Кайли стали более объемными, а талия тоньше. Фигура приобрела явно выраженные очертания «песочных часов». Значительное изменения объема и формы ягодиц указывают на глютеопластику (увеличение ягодиц имплантами).
Скорее всего, в дополнение девушка сделала липомоделирование: в ходе операции жир забирается из тех зон, которые хочется уменьшить (например, живот), и перемещается на те участки тела, которые нуждаются в дополнительном объеме (в данном случае ягодицы и бедра).
Чтобы дополнительно подчеркнуть талию, предполагаю, что девушка могла удалить ребра. (Кстати, сейчас уже появилась безопасная методика уменьшения талии, которой я владею, в ходе которой ребра не удаляются, а аккуратно надсекаются и сращиваются.
Таким образом сохраняется защитная функция ребер для внутренних органов). И, бесспорно, звезда делала увеличение груди, скорее всего, имплантами круглой формы и достаточно большого объема.

Блейк Лайвли

Результат коррекции ее носа максимально органичен и естественен. Хочется сказать «Браво!» пластическому хирургу актрисы. Кажется, что это потрясающая генетика, но при сравнении фото «до» и «после» очевидна ринопластика — нос стал тоньше и изящнее. Эту операцию девушка сделала еще на заре своей карьеры до того, как стала всемирно известной героиней «Сплетницы». Предполагаю, что впоследствии были также выполнены блефаропластика (исчезло небольшое нависание верхних век) и увеличение груди имплантами (она стала более объемной, с наполненным верхним полюсом).

Ариэль Уинтер

В 18 лет звезда сериала «Американская семейка» сделала уменьшение груди — примерно с шестого на четвертый. На мой взгляд как специалиста, это было правильное решение. Чрезмерно объемный бюст дает большую нагрузку на позвоночник и часто приносит дискомфорт ее обладательнице (во время спорта и сна, при подборе одежды и прочее). Сейчас фигура девушки смотрится очень гармонично, и объемы не приносят неудобств.

Зак Эфрон

Обаятельный мальчик из фильмов телеканала Disney возмужал и стал по праву считаться одним из самых красивых актеров Голливуда. У него немного поменялся овал лица — это либо связано с возрастными изменениями, либо актер подчеркивал подбородок и углы нижней челюсти филлерами на основе гиалуроновой кислоты.
Globallookpress.com
А вот изменившаяся форма носа — однозначно дело рук пластического хирурга. Кончик стал менее курносым, а крылья не такими широкими. Говорят, что актер сделал операцию еще в 18 лет, хотя сам он это отрицает. Но коррекция была действительно удачной.

Криштиану Роналду

Знаменитый футболист тоже сделал ринопластику — кончик теперь более аккуратный. Его лицо стало более «скелетонизированным», но в хорошем смысле. Более выраженные скулы, углы нижней челюсти и подбородок — скорее всего, это все же не пластика, а результат возрастных изменений (лицо стало худее, ушла юношеская припухлость). А идеальную улыбку португалец получил с помощью реставрации зубов, у него стоят виниры.
Дмитрий Саратовцев
Пластический хирург

Анджелина Джоли

Эта актриса из года в год остается одной из самых желанных женщин для мужчин во всем мире, а ее имя стало синонимом красоты. Безусловно, селебрити была очень милой еще с детства, однако такой славы без грамотной работы докторов она бы вряд ли добилась. Вполне возможно, что толкового хирурга девушке подсказал ее отец, актер Джон Войт. В итоге будущей звезде пришлось пройти ринопластику, коррекцию скул и нижней трети лица — линии нижней челюсти и подбородка. Однако в итоге оно того стоило.

Николас Кейдж

Один из наследников влиятельнейшего голливудского рода Коппола решил не полагаться на связи, а пробиваться самостоятельно к вершине кинематографического Олимпа. Поэтому он решил сделать свою внешность более гармоничной — в частности, актеру скорректировали форму носа. Немало работы было и у стоматолога — зубы Кейджа росли неровно. Зато после этого улыбка актера стала по-настоящему голливудской.

Скарлетт Йоханссон

Звезда «Матч-пойнта» и «Трудностей перевода» на актерской стезе была с детства — первая роль досталась Скарлетт в 9 лет. Спустя время девочка превратилась в очаровательную девушку, однако общее впечатление от лица портил довольно крупный нос. Поэтому Йоханссон как можно скорее обратилась за помощью в клинику красоты. Итогом работы доктора стал аккуратный, гармоничный профиль, а актриса начала получать завидные роли и стала признанным секс-символом.

Сильвестр Сталлоне

Сложно в это поверить, но брутальный красавец и настоящий мачо сделал себе пластику еще в 1990-х годах. Правда, причина для этого была реальная — в результате родовой травмы лицо актера имело значительную асимметрию. Поэтому будущему «Рэмбо» была проведена подтяжка тканей лица. Дефект был исправлен, а после миллионы женских сердец были разбиты одним взглядом звезды боевиков.
Давид Гришкян
Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук (david_grishkyan)

Дрю Бэрримор

Уменьшение большой от природы груди — довольно распространенная операция. Трудно представить, что кто-то может захотеть уменьшить, а не увеличить грудь? На самом деле большой размер бюста доставляет ее обладательнице много неудобств. Во-первых, она тяжелая и от нее болит спина. Во-вторых, сложно подобрать одежду по размеру, если грудь большая, а талия и бедра отличаются на два-три размера в меньшую сторону. Дрю Бэрримор решилась на эту операцию на заре своей карьеры, потому что ей надоело, что мужчины упорно не смотрят ей в глаза.
Globallookpress.com

Ирина Дубцова

Участница «Фабрики звезд» от природы девушка пышнотелая и статная. У нее очень хорошие, чистые черты лица, шикарные волосы, кожа, голос. Но лишний вес не позволял ей занять достойное место на сцене. Продюсеры поставили перед ней задачу — похудеть. Сразу отмечу, похудение в молодом возрасте, даже такое значительное, как было у Ирины Дубцовой, (я думаю, что это 30-40 кг минимум) не должно вызывать проблем с сокращением кожи. Однако жировых ловушек все равно избежать сложно. Тут и приходит на помощь липосакция.
Данная операция не поможет тем, кто имеет лишний вес и хочет стать стройным. Она лишь позволяет скорректировать те зоны, которые очень плохо поддаются похудению и требуют изменения пропорций и размеров. Кроме того, нужно иметь в виду, что при похудении у женщин в первую очередь будет страдать грудь, которая потеряет объем, упругость и может провиснуть. Именно поэтому Ирина прибегла к маммопластике.
К чести артистки, она никогда не скрывала, а скорее открыто заявляла и подробно рассказывала про липосакцию и операцию по увеличению груди у одного именитого московского мэтра пластической хирургии.

Меган Фокс

В 2000-х Меган Фокс была безумно популярна. Эту известность ей принесли даже не роли в кино, а скорее удивительные результаты, которые она получила в ходе работы над своей внешностью.
Первой операцией была ринопластика. Потом врачи немного скорректировали ей овал лица, нижняя треть стала более четкой и выразительной благодаря небольшому импланту в подбородке. Скулы также стали более точеными, а ботулотоксин поправил мимику в нижней трети лица. В результате из симпатичной, но довольно заурядной девушки получилась необыкновенная красотка, на которую хотели быть похожи миллионы девушек во всем мире.
Звёзды,Ариэль Уинтер,Белла Хадид,Джон Войт,Зак Эфрон,Сильвестр Сталлоне,Скарлетт Йоханссон,Николас Кейдж,Дрю Бэрримор,Меган Фокс,Ирина Дубцова,Анджелина Джоли,Криштиану Роналду,
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