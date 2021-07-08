Звезды, которые сделали пластику до 30 лет

В отношении пластической хирургии в обществе живет масса стереотипов, большая часть которых — не более чем заблуждение. Одно из них — под нож хирурга стоит ложиться только тем, кто старше как минимум 35 лет. А молодым делать коррекцию нельзя. Это далеко не так, и подтверждение этому можно встретить в мире шоу-бизнеса. Кто из селебритис решился на операцию в раннем возрасте и не прогадал?

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Действительно, многие боятся обращаться к доктору в молодом возрасте. Однако в ряде случаев пластику стоит провести как можно раньше, чтобы избежать дальнейших проблем. Это касается блефаропластики, когда есть врожденная особенность строения глаз, с тенденцией к образованию мешков и грыж; отопластики — коррекцию лопоухости можно проводить даже в детском возрасте. В случае если была травма носа, после 18 лет рекомендовано провести ринопластику и т.д.

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Игорь Краюшкин

Кандидат медицинских наук, главный врач, пластический хирург клиники «Время Красоты»

Белла Хадид

Белле всего 24 года, но во многом благодаря грамотно подобранным и ювелирно выполненным пластическим операциям она уже успела стать одной из самых востребованных топ-моделей современности. Эстетическая медицина не преобразила ее до неузнаваемости, а помогла подчеркнуть природные данные и добавить выразительности чертам. Это и является главной задачей специалистов в нашей сфере.

Визитная карточка Хадид — так называемые «лисьи глазки», ставшие настоящим бьюти-трендом. Девушки по всему миру стремятся получить взгляд «как у Беллы» с помощью пластической хирургии, инъекций ботулотоксина и уловок макияжа. В случае Беллы миндалевидная, вытянутая к вискам форма глаз, вероятнее всего, является результатом пластики век в сочетании с броулифтингом.

Также Белле была выполнена хирургическая коррекция носа: исчезла горбинка, нос стал более точеным. Скулы стали более подчеркнутыми и образовался такой деликатный «провальчик» в средней трети лица — на мой взгляд, девушка также удалила комки Биша

Кайли Дженнер

Младшая из рода Кардашьян-Дженнер активно занялась бьютификацией внешности еще в 17 лет. Однозначно была выполнена ринопластика — кончик носа стал более аккуратным, а крылья носа уже. Немного изменился овал лица — это может быть связано как с тем, что девушка просто похудела, так и с удалением комков Биша. О губах Кайли слагают легенды — но, скорее всего, это не операция булхорн (расстояние между верхней губой и носом не изменилось), а увеличение объема филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

По сравнению с ранними фотографиями, бедра и ягодицы Кайли стали более объемными, а талия тоньше. Фигура приобрела явно выраженные очертания «песочных часов». Значительное изменения объема и формы ягодиц указывают на глютеопластику (увеличение ягодиц имплантами).

Скорее всего, в дополнение девушка сделала липомоделирование: в ходе операции жир забирается из тех зон, которые хочется уменьшить (например, живот), и перемещается на те участки тела, которые нуждаются в дополнительном объеме (в данном случае ягодицы и бедра).

Чтобы дополнительно подчеркнуть талию, предполагаю, что девушка могла удалить ребра. (Кстати, сейчас уже появилась безопасная методика уменьшения талии, которой я владею, в ходе которой ребра не удаляются, а аккуратно надсекаются и сращиваются.

Таким образом сохраняется защитная функция ребер для внутренних органов). И, бесспорно, звезда делала увеличение груди, скорее всего, имплантами круглой формы и достаточно большого объема.

Блейк Лайвли

Результат коррекции ее носа максимально органичен и естественен. Хочется сказать «Браво!» пластическому хирургу актрисы. Кажется, что это потрясающая генетика, но при сравнении фото «до» и «после» очевидна ринопластика — нос стал тоньше и изящнее. Эту операцию девушка сделала еще на заре своей карьеры до того, как стала всемирно известной героиней «Сплетницы». Предполагаю, что впоследствии были также выполнены блефаропластика (исчезло небольшое нависание верхних век) и увеличение груди имплантами (она стала более объемной, с наполненным верхним полюсом).

Ариэль Уинтер

В 18 лет звезда сериала «Американская семейка» сделала уменьшение груди — примерно с шестого на четвертый. На мой взгляд как специалиста, это было правильное решение. Чрезмерно объемный бюст дает большую нагрузку на позвоночник и часто приносит дискомфорт ее обладательнице (во время спорта и сна, при подборе одежды и прочее). Сейчас фигура девушки смотрится очень гармонично, и объемы не приносят неудобств.

Зак Эфрон

Обаятельный мальчик из фильмов телеканала Disney возмужал и стал по праву считаться одним из самых красивых актеров Голливуда. У него немного поменялся овал лица — это либо связано с возрастными изменениями, либо актер подчеркивал подбородок и углы нижней челюсти филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

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А вот изменившаяся форма носа — однозначно дело рук пластического хирурга. Кончик стал менее курносым, а крылья не такими широкими. Говорят, что актер сделал операцию еще в 18 лет, хотя сам он это отрицает. Но коррекция была действительно удачной.

Криштиану Роналду

Знаменитый футболист тоже сделал ринопластику — кончик теперь более аккуратный. Его лицо стало более «скелетонизированным», но в хорошем смысле. Более выраженные скулы, углы нижней челюсти и подбородок — скорее всего, это все же не пластика, а результат возрастных изменений (лицо стало худее, ушла юношеская припухлость). А идеальную улыбку португалец получил с помощью реставрации зубов, у него стоят виниры.

Дмитрий Саратовцев

Пластический хирург

Анджелина Джоли

Эта актриса из года в год остается одной из самых желанных женщин для мужчин во всем мире, а ее имя стало синонимом красоты. Безусловно, селебрити была очень милой еще с детства, однако такой славы без грамотной работы докторов она бы вряд ли добилась. Вполне возможно, что толкового хирурга девушке подсказал ее отец, актер Джон Войт . В итоге будущей звезде пришлось пройти ринопластику , коррекцию скул и нижней трети лица — линии нижней челюсти и подбородка. Однако в итоге оно того стоило.

Николас Кейдж

Один из наследников влиятельнейшего голливудского рода Коппола решил не полагаться на связи, а пробиваться самостоятельно к вершине кинематографического Олимпа. Поэтому он решил сделать свою внешность более гармоничной — в частности, актеру скорректировали форму носа. Немало работы было и у стоматолога — зубы Кейджа росли неровно. Зато после этого улыбка актера стала по-настоящему голливудской.

Скарлетт Йоханссон

Звезда «Матч-пойнта» и «Трудностей перевода» на актерской стезе была с детства — первая роль досталась Скарлетт в 9 лет. Спустя время девочка превратилась в очаровательную девушку, однако общее впечатление от лица портил довольно крупный нос. Поэтому Йоханссон как можно скорее обратилась за помощью в клинику красоты. Итогом работы доктора стал аккуратный, гармоничный профиль, а актриса начала получать завидные роли и стала признанным секс-символом.

Сильвестр Сталлоне

Сложно в это поверить, но брутальный красавец и настоящий мачо сделал себе пластику еще в 1990-х годах. Правда, причина для этого была реальная — в результате родовой травмы лицо актера имело значительную асимметрию. Поэтому будущему «Рэмбо» была проведена подтяжка тканей лица. Дефект был исправлен, а после миллионы женских сердец были разбиты одним взглядом звезды боевиков.

Давид Гришкян

Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук (david_grishkyan)

Дрю Бэрримор

Уменьшение большой от природы груди — довольно распространенная операция. Трудно представить, что кто-то может захотеть уменьшить, а не увеличить грудь? На самом деле большой размер бюста доставляет ее обладательнице много неудобств. Во-первых, она тяжелая и от нее болит спина. Во-вторых, сложно подобрать одежду по размеру, если грудь большая, а талия и бедра отличаются на два-три размера в меньшую сторону. Дрю Бэрримор решилась на эту операцию на заре своей карьеры, потому что ей надоело, что мужчины упорно не смотрят ей в глаза.

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Ирина Дубцова

Участница «Фабрики звезд» от природы девушка пышнотелая и статная. У нее очень хорошие, чистые черты лица, шикарные волосы, кожа, голос. Но лишний вес не позволял ей занять достойное место на сцене. Продюсеры поставили перед ней задачу — похудеть. Сразу отмечу, похудение в молодом возрасте, даже такое значительное, как было у Ирины Дубцовой , (я думаю, что это 30-40 кг минимум) не должно вызывать проблем с сокращением кожи. Однако жировых ловушек все равно избежать сложно. Тут и приходит на помощь липосакция.

Данная операция не поможет тем, кто имеет лишний вес и хочет стать стройным. Она лишь позволяет скорректировать те зоны, которые очень плохо поддаются похудению и требуют изменения пропорций и размеров. Кроме того, нужно иметь в виду, что при похудении у женщин в первую очередь будет страдать грудь, которая потеряет объем, упругость и может провиснуть. Именно поэтому Ирина прибегла к маммопластике.

К чести артистки, она никогда не скрывала, а скорее открыто заявляла и подробно рассказывала про липосакцию и операцию по увеличению груди у одного именитого московского мэтра пластической хирургии.

Меган Фокс