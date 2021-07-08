Певица Слава высказалась против бодипозитива

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская ) высказалась против бодипозитива (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру» ). Она поделилась своей точкой зрения в Instagram

В последней опубликованной видеозаписи в соцсети 41-летняя исполнительница поразмышляла о природе бодипозитива. В ходе размышлений женщина призналась, что перестает любить себя и впадает в депрессию, когда поправляется.

«Наверное, есть такие люди, абсолютно счастливые, которые себя честно принимают в этом состоянии, но ко мне это точно не относится. Да и вообще, я считаю, что любая женщина, любой мужчина, когда теряет вес, находится в хорошей физической форме, любит себя гораздо больше», — заявила певица.

Она также задала риторический вопрос своим подписчикам: отказался бы кто-нибудь от стройной фигуры, если бы можно было загадать желание фее?

«По моему мнению, в состоянии бодипозитива живут одни врунишки», — резюмировала Слава в подписи к публикации, обвинив активистов этого движения во лжи.