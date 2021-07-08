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Певица Слава высказалась против бодипозитива

Lenta.ru
1 час назад
Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) высказалась против бодипозитива (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру»). Она поделилась своей точкой зрения в Instagram.
Певица Слава высказалась против бодипозитива
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В последней опубликованной видеозаписи в соцсети 41-летняя исполнительница поразмышляла о природе бодипозитива. В ходе размышлений женщина призналась, что перестает любить себя и впадает в депрессию, когда поправляется.
«Наверное, есть такие люди, абсолютно счастливые, которые себя честно принимают в этом состоянии, но ко мне это точно не относится. Да и вообще, я считаю, что любая женщина, любой мужчина, когда теряет вес, находится в хорошей физической форме, любит себя гораздо больше», — заявила певица.
Она также задала риторический вопрос своим подписчикам: отказался бы кто-нибудь от стройной фигуры, если бы можно было загадать желание фее?
«По моему мнению, в состоянии бодипозитива живут одни врунишки», — резюмировала Слава в подписи к публикации, обвинив активистов этого движения во лжи.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал бодипозитив и призвал зрителей не любить себя. Эксперт также признался, что испытывает неприязнь к людям, которые не следят за собой.
Звёзды,Александр Мясников,Анастасия Сланевская,Lenta.ru,
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