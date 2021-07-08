Звезды, которые поздно лишились девственности

Звезды не так часто откровенничают на интимные темы. Но порой рассказы других выводят их на рассуждения, и оказывается, что внутри они самые обычные люди. Селебритис тоже боялись первого секса, оттягивали его для «особенного» человека и замирали в ожидании первой ночи. Обо всем этом — в нашем сегодняшнем материале.

Лариса Гузеева

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«Я со своей девственностью носилась как курица с яйцом», — с улыбкой вспомнила актриса в эфире программы «Давай поженимся». По ее словам, причина была в мании величия — девушке казалось, что при ее природных данных право на первый секс должен получить особенный мужчина, желательно иностранец. «Я уже пила, курила, материлась, но доступ к телу был просто запрещен».

Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» долгое время встречалась с одним молодым человеком, но на секс с ним решилась только с благословления мамы. Девушке на тот момент был 21 год. Мама даже помогла Кортни подготовиться к первой ночи.

«Она купила мне нижнее белье, чтобы я почувствовала себя женственной. Помню, оно назывались Olga и было все в кружевах. Но оно в любом случае оказались лучше того, что было тогда на мне». Кортни надела его в день Х и получила удовольствие от выхода на новый уровень отношений.

Виталина Цымбалюк-Романовская

По словам пианистки, Армен Джигарханян был ее первым мужчиной. На тот момент девушке был 21 год, но случилось это спустя 5 лет после знакомства — они встретились, когда Виталине исполнилось 16 лет.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — призналась Виталина в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона

По словам звезды, ее возлюбленный тяжело пережил проблемы со здоровьем, которые вылились в невозможность иметь детей.

Энрике Иглесиас

«Меня преследуют постоянные проблемы в сексе. Я потерял девственность очень поздно — в 25 лет, и это оказало на меня отрицательное влияние», — отметил певец. По его словам, теперь он испытывает проблемы с сексом: «Не могу полноценно расслабиться и получить настоящее удовольствие от занятий любовью». Не известно, что подтолкнуло певца на откровения на одном из концертов, однако в итоге он вызвал на сцену других парней и предложил им тоже рассказать свою историю.

Селин Дион