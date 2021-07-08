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Певица Слава выступила против бодипозитива

Стелла Шмель
4 часа назад
Певица Слава высказалась о бодипозитиве. Она записала длинное видео в своем профиле Instagram, в котором порассуждала на эту тему. Бодипозитив - это движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде.
Певица Слава выступила против бодипозитива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Слава отметила, что для нее "бодипозитива нет". Как только она начинает набирать вес, то сразу чувствует себя некрасивой и неуверенной в себе, от этого ей становится печально и она не хочет никуда выходить.
"Мне кажется, что в основном, люди, которые пропагандируют бодипозитив, лукавят. Либо это должны быть реально очень счастливые люди, которые себя такими принимают абсолютно честно",
- заявила певица.
Также она добавила, что важно и мнение друзей и партнера.
"Я считаю, что они лукавят и скорее всего они такие же лентяйки и безвольные люди, как я",
- считает Слава.
Также певица привела в пример звезд, которые также прибегают к хитростям. Как правило, артисты, которые пропагандировали идею бодипозитива и при этом сами были не в хорошей физической форме, а потом вдруг похудели и подтянулись, говорят, что "чем-то заболели". И похудение якобы никак не связано с тем, что человек просто смог себя перебороть. Слава считает, что артисты лукавят и боятся потерять благосклонность аудитории, поэтому прикрываются болезнями.
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