Певица Слава выступила против бодипозитива

Певица Слава высказалась о бодипозитиве. Она записала длинное видео в своем профиле Instagram, в котором порассуждала на эту тему. Бодипозитив - это движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде.

Слава отметила, что для нее "бодипозитива нет". Как только она начинает набирать вес, то сразу чувствует себя некрасивой и неуверенной в себе, от этого ей становится печально и она не хочет никуда выходить.

"Мне кажется, что в основном, люди, которые пропагандируют бодипозитив, лукавят. Либо это должны быть реально очень счастливые люди, которые себя такими принимают абсолютно честно",

- заявила певица.

Также она добавила, что важно и мнение друзей и партнера.

"Я считаю, что они лукавят и скорее всего они такие же лентяйки и безвольные люди, как я",

- считает Слава.