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Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад
Советский и российский актер театра и кино, певец и кинокомпозитор Игорь Верник госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации канала, 57-летний артист попал в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Ему предстоит плановая коронарография, по результатам которой будет назначена терапия.
В ноябре 2019 года сообщалось об экстренной госпитализации Игоря Верника. Тогда актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова. Он жаловался на боли в пояснице и онемение ноги.
В апреле этого года скончался отец артиста, театральный режиссер Эмиль Верник. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. Отмечается, что причиной его смерти стала остановка сердца.
Звёзды,Игорь Верник,
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