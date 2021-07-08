Экс-жена Меладзе рассказала о борьбе за продюсера

Вокруг Константина Меладзе
в последнее время ходят неприятные слухи. Началось все с интервью певицы Ани Лорак, которая четко намекнула о харассменте со стороны Константина Меладзе, но потом заявила, что ее не так поняли.
«Те условия, которые предлагал Костя Меладзе, мне не подошли. Я не хочу о них говорить, они находились в личной плоскости. Мы взрослые люди и понимаем все», — заявляла Лорак несколько месяцев назад в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Бывшая жена брата Константина, Ирина Меладзе прокомментировала скандал. Она вспомнила, что сам Константин был жертвой своих же артисток, а харассмент в шоу-бизнесе никого не удивляет.
«Мне ничего не известно о том, что у Ани что-то было с ее продюсером. Проблема харассмента существует, и это отвратительно. Но было бы несправедливым разделять ее по гендерному признаку», — призналась Ирина.
Женщина сама видела, как к Константину приставала одна из его артисток. Ее имя Ирина называть не стала, но рассказала, что сегодня она работает в шоу-бизнесе и имеет статус многодетной мамы.
«Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и эта дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала!
Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе, — прим. ред.), и эту девицу пришлось поставить на место», — вспомнила экс-супруга Валерия Меладзе.
С тех пор Ирине запретили появляться на работе мужа.
«Многие вещи я не видела, в отличие от Яны, — продолжила брюнетка. — Группа была девичья (речь идет о «ВИА Гре», — прим. ред.), и продюсер выглядел как загнанный зверь. Как-то Яна возвратилась домой с новорожденным сыном на сутки раньше положенного. И вдруг она слышит стук ногами и рукам в дверь с криками: «Костя, открой! Я знаю, что ты дома».
Яна дверь открыла, дальше — немая сцена, и дама ушла. Брак с Костей тогда шел к финалу, и как-то он говорил ей: «Не отдавай меня им». Хочу сказать, что иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки — это была война без правил, танец на костях. Жены, дети, которые появлялись на их пути — все это сметалось, там были все средства хороши».