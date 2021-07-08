Экс-жена Меладзе рассказала о борьбе за продюсера

Бывшая жена брата Константина, Ирина Меладзе прокомментировала скандал. Она вспомнила, что сам Константин был жертвой своих же артисток, а харассмент в шоу-бизнесе никого не удивляет.

Женщина сама видела, как к Константину приставала одна из его артисток. Ее имя Ирина называть не стала, но рассказала, что сегодня она работает в шоу-бизнесе и имеет статус многодетной мамы.