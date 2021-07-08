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«Книги не читает, лежит как рыба»: Нина Ургант перестала передвигаться

Диана Товсепова
36 минут назад
91-летняя актриса Нина Ургант, бабушка телеведущего Ивана Урганта, практически перестала вставать с кровати. Близкие отмечают, что она почти все время спит. Актриса живет в Петербурге, хотя Иван не раз предлагал ей перебраться в Москву.
«Лежит как рыба»: Нина Ургант перестала передвигаться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Звезда советского кино страдает нервным заболеванием и прогрессирующей болезнью Паркинсона. Она регулярно пьет лекарства, которые из-за возраста плохо ей помогают.
«Придет в себя, поест и опять засыпает. Раньше она очень любила читать книги. Без них не представляла своей жизни. Сейчас ее состояние ухудшилось. Книги не читает, лежит как рыба», цитируют СМИ знакомого Нины Ургант.
Сиделка актрисы в разговоре с журналистами отметила, что Нина Ургант мыслит и разговаривает нормально, но к телефону ее пригласить не смогла.
Ранее "Рамблер" сообщал, о том, что актриса Вера Алентова появилась на фото дочери.
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