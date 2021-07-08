«Лежит как рыба»: Нина Ургант перестала передвигаться

Звезда советского кино страдает нервным заболеванием и прогрессирующей болезнью Паркинсона. Она регулярно пьет лекарства, которые из-за возраста плохо ей помогают.

Сиделка актрисы в разговоре с журналистами отметила, что Нина Ургант мыслит и разговаривает нормально, но к телефону ее пригласить не смогла.