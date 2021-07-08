На слуху: экс-жена Меладзе рассказала о "ВИА-гре"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@nastya_slava

Певица Слава высказалась о бодипозитиве. Она записала длинное видео в своем профиле Instagram, в котором порассуждала на эту тему. Бодипозитив - это движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде.

Слава отметила, что для нее "бодипозитива нет". Как только она начинает набирать вес, то сразу чувствует себя некрасивой и неуверенной в себе, от этого ей становится печально и она не хочет никуда выходить.

Вокруг Константина Меладзе в последнее время ходят неприятные слухи. Началось все с интервью певицы Ани Лорак, которая четко намекнула о харассменте со стороны Константина Меладзе, но потом заявила, что ее не так поняли.

«Те условия, которые предлагал Костя Меладзе, мне не подошли. Я не хочу о них говорить, они находились в личной плоскости. Мы взрослые люди и понимаем все», — заявляла Лорак несколько месяцев назад в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

91-летняя актриса Нина Ургант , бабушка телеведущего Ивана Урганта , практически перестала вставать с кровати. Близкие отмечают, что она почти все время спит. Актриса живет в Петербурге, хотя Иван не раз предлагал ей перебраться в Москву.

Звезда советского кино страдает нервным заболеванием и прогрессирующей болезнью Паркинсона. Она регулярно пьет лекарства, которые из-за возраста плохо ей помогают.

@buslya