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52-летнюю Буланову заметили с молодым возлюбленным

Диана Товсепова
1 час назад
Звезда 90-х Татьяна Буланова замечена с новым возлюбленным.
52-летнюю Буланову заметили с молодым возлюбленным
Фото: @buslya@buslya
Так, издание Super.ru опубликовало кадры, на которых женщина целует и обнимает высокого импозантного мужчину и выглядит при этом крайне счастливой.
@super.ru
По данным СМИ, 52-летняя Татьяна Буланова состоит в отношениях с 33-летним теннисистом Валерием Рудневым.
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Сама Буланова ранее говорила о возлюбленном только что он "настоящий мужчина", а сейчас добавила, что он "предложение пока не делал".
Новый избранник Булановой, как сообщается, оставил спорт в прошлом и сейчас занимается бизнесом.
Артистка была замужем два раза. Первый ее брак состоялся еще в 1992 году с музыкантом своего коллектива «Летний сад» Николаем Тагриным, а второй супруг певицы в 2005-2016 годах был футболист Владислав Родимов.
Звёзды,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,Super.ru,
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