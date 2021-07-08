52-летнюю Буланову заметили с молодым возлюбленным

Фото: @buslya @buslya

Так, издание Super.ru опубликовало кадры, на которых женщина целует и обнимает высокого импозантного мужчину и выглядит при этом крайне счастливой.

@super.ru

По данным СМИ, 52-летняя Татьяна Буланова состоит в отношениях с 33-летним теннисистом Валерием Рудневым

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Сама Буланова ранее говорила о возлюбленном только что он "настоящий мужчина", а сейчас добавила, что он "предложение пока не делал".

Новый избранник Булановой, как сообщается, оставил спорт в прошлом и сейчас занимается бизнесом.