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"Будут позитивные новости": директор МакSим сделала заявление

Анна Арсеньева
1 час назад
Директор певицы Марины Максимовой (МакSим) Маргарита Соколова сделала заявление в своем Istagram-аккаунте.
Она написала, что победила коронавирус и теперь надеется на лучшее:
"Начиная с сегодняшнего дня, у нас будут только позитивные новости! Поверьте, так и будет! Сегодня сердце переполнено любви к людям, особенно тем, кто принял такое активное участие в своих добрых пожеланиях, молитве, в лечении и активной помощи!".
По словам Соколовой, в один из дней болезни она упала, потеряла сознание и не могла самостоятельно передвигаться.
"Первые 8 дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому когда меня мыли кожа слезала как бумага. А я плакала от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле".
Ранее представительница МакSим Яна Богушевская в интервью "Газете.ру" также рассказала о здоровье певицы на данный момент:
"Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить".
Звёзды,Видео,Маргарита Соколова,Марина Максимова,Газета.Ru,
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