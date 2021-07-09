"Начиная с сегодняшнего дня, у нас будут только позитивные новости! Поверьте, так и будет! Сегодня сердце переполнено любви к людям, особенно тем, кто принял такое активное участие в своих добрых пожеланиях, молитве, в лечении и активной помощи!".
"Первые 8 дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому когда меня мыли кожа слезала как бумага. А я плакала от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле".
"Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить".