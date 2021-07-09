Алиса Мон рассказала, как сбежала от мужа-тирана

Певица Алиса Мон рассказала, как несколько раз пыталась уйти от своего мужа - продюсера Сергея Муравьева . Об этом она вспомнила в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Фото: @alisamon_vsartist @alisamon_vsartist

Артистка называет бывшего супруга и отца своего сына злым гением. Он был музыкантом и композитором высокого уровня, но к ней проявлял жестокость. Впервые Муравьев ударил Мон на почве ревности:

"Я очень долгое время тешила себя мыслью, что это такая любовь у него ко мне. Такая вот дикая любовь. Это не любовь, это просто склад характера".

Певица не раз пыталась завершить отношения. Последней каплей стало то, что супруг увез их сына в неизвестном направлении.

"Он просто не ожидал, что я могу куда-то вообще сбежать с больным сыном. А я прямо за пять секунд... Меня, конечно, всю трясло, потому что мне все время казалось, что сейчас на мое плечо Муравьев положит руку, и все", - рассказала Алиса Мон.

Она убежала из дома без денег и пыталась расплатиться с таксистом обручальным кольцом. Несколько дней они с сыном скрывались у друзей, а потом уехали к родителям в Слюдянку.

Мон очень нужны были деньги. Она согласилась выступить в Тольятти на Новый год, и там встретилась с Муравьевым.