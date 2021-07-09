Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Мария Грибова
55 минут назад
Родители Валерия и Константина Меладзе стали жертвами телефонных мошенников. Об этом "Вечерней Москве" сообщил источник в правоохранительных органах.
Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
87-летним родителям музыкантов позвонила неизвестная женщина, которая представилась их племянницей и заявила, что она якобы попала в ДТП. Мошенница сказала, что находится в отделении полиции и передала трубку мужчине, который представился старшим следователем.
Он сообщил, что может избавить их родственницу от неприятностей, если ему заплатят за это один миллион рублей. Однако родители смогли собрать лишь 300 тысяч рублей, и мошенник согласился на эту сумму.
Далее за деньгами приехал мужчина, который забрал сверток с суммой и скрылся. И только позже они поняли, что стали жертвами мошенников.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее "Рамблер" писал о том, как уберечь пароли от мошенников.
Звёзды,Константин Меладзе,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители