Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Родители Валерия и Константина Меладзе стали жертвами телефонных мошенников. Об этом "Вечерней Москве" сообщил источник в правоохранительных органах.

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87-летним родителям музыкантов позвонила неизвестная женщина, которая представилась их племянницей и заявила, что она якобы попала в ДТП. Мошенница сказала, что находится в отделении полиции и передала трубку мужчине, который представился старшим следователем.

Он сообщил, что может избавить их родственницу от неприятностей, если ему заплатят за это один миллион рублей. Однако родители смогли собрать лишь 300 тысяч рублей, и мошенник согласился на эту сумму.

Далее за деньгами приехал мужчина, который забрал сверток с суммой и скрылся. И только позже они поняли, что стали жертвами мошенников.