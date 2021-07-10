На слуху: cамая дорогая актриса празднует 49-летие

Музыкант и актер Петр Мамонов находится в критическом состоянии из-за осложнений COVID-19. На данный момент у артиста наблюдается более 80% поражения легких. Однако доктора каких-либо точных прогнозов по состоянию здоровья Мамонова дать не могут.
Колумбийская красавица София Вергара 10 июля празднует свое 49-летие. У этой женщины есть все — невероятная харизма, головокружительная карьера и звание одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в мире.
Бывший солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин нашел в песне певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) сходство с собственной песней. Артист увидел в треке "Мама, я не зигую" плагиат "Женщина, я не танцую".