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На слуху: cамая дорогая актриса празднует 49-летие

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: cамая дорогая актриса празднует 49-летие
Фото: @sofiavergara@sofiavergara

Мэтт Дэймон расплакался на Каннском кинофестивале

Кадр из фильма "Тихий омут"
На Каннском кинофестивале состоялась премьера триллера "Тихий омут", в котором главную роль исполнил актер Мэтт Дэймон. Во время презентации артист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Стало известно о критическом состоянии Мамонова

Музыкант и актер Петр Мамонов находится в критическом состоянии из-за осложнений COVID-19. На данный момент у артиста наблюдается более 80% поражения легких. Однако доктора каких-либо точных прогнозов по состоянию здоровья Мамонова дать не могут.

Самая дорогая и горячая актриса празднует 49-летие

Колумбийская красавица София Вергара 10 июля празднует свое 49-летие. У этой женщины есть все — невероятная харизма, головокружительная карьера и звание одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в мире.

Костюшкин подал в суд на Монеточку из-за плагиата

Бывший солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин нашел в песне певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) сходство с собственной песней. Артист увидел в треке "Мама, я не зигую" плагиат "Женщина, я не танцую".
Звёзды,Елизавета Гырдымова,Стас Костюшкин,Петр Мамонов,София Вергара,Мэтт Дэймон,РИА Новости,
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