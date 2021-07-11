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Бородина подтвердила развод с Омаровым

Елизавета Назарова
1 час назад
Телеведущая Ксения Бородина официально подтвердила свой развод с Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Peopletalk со ссылкой на один из прямых эфиров звезды.
Бородина подтвердила развод с Омаровым
Фото: @borodylia@borodylia
Как сообщают СМИ, Бородина отвечала на вопросы подписчиков, и подтвердила развод.
«Я в стадии развода. Если вам так сильно интересен этот вопрос, то да»
Некоторые СМИ отмечают, что само слушание о разводе назначено на 19 июля. Несмотря на то, что подписчики уверены в том, что развод произошел из-за измен супруга Бородиной, он опроверг эти догадки.
«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Омаров подтвердил расставание с Бородиной.
Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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