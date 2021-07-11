Бородина подтвердила развод с Омаровым

Телеведущая Ксения Бородина официально подтвердила свой развод с Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Peopletalk со ссылкой на один из прямых эфиров звезды.Как сообщают СМИ, Бородина отвечала на вопросы подписчиков, и подтвердила развод.«Я в стадии развода. Если вам так сильно интересен этот вопрос, то да»Некоторые СМИ отмечают, что само слушание о разводе назначено на 19 июля. Несмотря на то, что подписчики уверены в том, что развод произошел из-за измен супруга Бородиной, он опроверг эти догадки.«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете»Ранее "Рамблер" сообщал, что Омаров подтвердил расставание с Бородиной.