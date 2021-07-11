Светличная рассказала, как боялась поцеловать Ивашова

Но Светличная была не из тех, кто делает первые шаги, чтобы привлечь внимание. Но с Владимира глаз не спускала, мечтала сыграть с ним «какой-нибудь отрывок», а еще лучше — с поцелуем. И такой отрывок нашелся. Но во время репетиции «Казаков» Льва Толстого
, в момент истины, актриса смутилась и не смогла довести до конца желаемое. Владимир поддержал девушку: «Ну не хочет она целоваться Давайте пока пропустим эту сцену, а сыграем ее завтра». На следующий день на репетиции постановщик сказал: «Так, начинаем с поцелуя!». Светлана и Владимир запомнили этот поцелуй на всю жизнь: «После репетиции он предложил проводить меня до общежития. И по дороге то брал меня за руку, то легонько обнимал, то целовал И меня всю дорогу колотило от счастья. На прощание Володя тепло и просто сказал: «Ну все, пока, до завтра » Мы как-то сразу стали друг другу родными...», — вспоминает Светлана в интервью «7 Дней»
.