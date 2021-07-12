Представители МакSим опровергли сообщения о сепсисе

Представительница певицы Марины Максимовой Яна Богушевская опровергла слова якобы близкой подруги артистки о ее состоянии в данный момент.Богушевская сильно сомневается, что близкие певицы могли бы дать комментарий по актуальному состоянию здоровья МакSим, потому что у них нет доступа к информации от врачей."Когда подруги Марины дают интервью, они хотя бы представляются, это во-первых. Во-вторых, никакие подруги не имеют доступ ко врачам, это я точно заявляю",- заявила она.Ранее "Рамблер" писал, что МакSим вновь стало хуже.