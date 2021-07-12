Больной раком Юдашкин перенес коронавирус

После возвращения из Италии он сдал ПЦР-тест и он показал положительный результат сообщает "Интерфакс".

Коронавирус перенес он легко, так как успел вакцинироваться. Юдашкин уже несколько лет страдает от онкологического заболевания. Модельеру были сделаны несколько операций, удалена одна почка и легкое.