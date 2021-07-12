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Больной раком Юдашкин перенес коронавирус

Стелла Шмель
20 минут назад
Российский модельер Валентин Юдашкин заявил, что заразился коронавирусом после поездки в Италию. Он отметил, что вакцинирован.
Больной раком Юдашкин перенес коронавирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
После возвращения из Италии он сдал ПЦР-тест и он показал положительный результат сообщает "Интерфакс".
Коронавирус перенес он легко, так как успел вакцинироваться. Юдашкин уже несколько лет страдает от онкологического заболевания. Модельеру были сделаны несколько операций, удалена одна почка и легкое.
Звёзды,Валентин Юдашкин,Интерфакс,
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