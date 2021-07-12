Больной раком Юдашкин перенес коронавирус

Российский модельер Валентин Юдашкин заявил, что заразился коронавирусом после поездки в Италию. Он отметил, что вакцинирован.После возвращения из Италии он сдал ПЦР-тест и он показал положительный результат сообщает "Интерфакс".Коронавирус перенес он легко, так как успел вакцинироваться. Юдашкин уже несколько лет страдает от онкологического заболевания. Модельеру были сделаны несколько операций, удалена одна почка и легкое.Ранее "Рамблер" писал, что какие обследования нужно пройти после коронавируса.