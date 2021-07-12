Как пишет издание со ссылкой на близких друзей Курбана, его вынуждают отказаться от совместно нажитого в браке.

Сам же адвокат пока воздерживается от комментариев по этому вопросу. Жорин заявил, что раздел имущества интересует Омарова в последнюю очередь, прежде всего он хочет сохранить право видеться с детьми.