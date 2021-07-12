Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров разводятся. Заявление поступило в один из мировых участков в конце июня, из чего можно было бы сделать вывод, что пара пытается решить вопросы без дележки имущества.
Тем не менее, как стало известно StarHit, Омаров уже нанял одного из известных адвокатов - Сергея Жорина.
Как пишет издание со ссылкой на близких друзей Курбана, его вынуждают отказаться от совместно нажитого в браке.
"Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете",
- рассказал StarHit один из приближенных пары.
Сам же адвокат пока воздерживается от комментариев по этому вопросу. Жорин заявил, что раздел имущества интересует Омарова в последнюю очередь, прежде всего он хочет сохранить право видеться с детьми.