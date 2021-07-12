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Собчак рассказала, при каком условии могла бы покинуть страну

Стелла Шмель
2 часа назад
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак рассказала, при каких обстоятельствах могла бы уехать из России. Об этом среди прочего она поговорила с телеведущей Юлией Бордовских, которая много лет прожила в США, но вернулась назад. Выпуск опубликован на YouTube.
Собчак назвала условие отъезда из страны
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak
Как заявила Собчак, ей было бы крайне сложно уехать из страны, где у нее есть привычная среда, окружение, язык.
"Не знаю, я бы, наверное, сделала это только в случае революции какой-нибудь",
- сказала она, добавив, что считает ценным, что может чувствовать и знать русский язык со всеми его нюансами.
Отвечая на вопрос, зачем Бордовских уехала жить в США, та ответила:
"У меня было такое впечатление, что меня кто-то взял и прям вот повел".
Звёзды,Юлия Бордовских,Ксения Собчак,
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