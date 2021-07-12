Собчак назвала условие отъезда из страны

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак рассказала, при каких обстоятельствах могла бы уехать из России. Об этом среди прочего она поговорила с телеведущей Юлией Бордовских , которая много лет прожила в США, но вернулась назад. Выпуск опубликован на YouTube.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Как заявила Собчак, ей было бы крайне сложно уехать из страны, где у нее есть привычная среда, окружение, язык.

"Не знаю, я бы, наверное, сделала это только в случае революции какой-нибудь",

- сказала она, добавив, что считает ценным, что может чувствовать и знать русский язык со всеми его нюансами.

Отвечая на вопрос, зачем Бордовских уехала жить в США, та ответила: