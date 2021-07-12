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«Надо готовиться к худшему»: Меньшиков неделю находился в коме

Даня Виттиг
51 минуту назад
Несколько месяцев назад худрук театра имени Ермоловой лег на плановую операцию, в ходе которой у него возникли проблемы с сердцем. Олег Меньшиков оказался между жизнью и смертью.
«Надо готовиться к худшему»: Меньшиков неделю находился в коме
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
К счастью, врачам удалось поставить его на ноги после недели в коме. Об этом сообщает издание StarHit.
«Полгода назад я неделю лежал в коме. Об этом никто не знает, кроме моей жены Насти и нашего ближнего круга, — разоткровенничался 60-летний Меньшиков в интервью Светлане Бондарчук на YouTube. — Лег на плановую операцию, в которой, казалось, ничего не было страшного, но на операционном столе что-то пошло не так. У меня упало давление, остановилось сердце. Мое состояние было настолько плачевным, что врачи говорили Насте: возможно, придется готовиться к худшему»
Безусловно, тяжелее всего пришлось жене художественного руководителя, которой оставалось только надеяться на чудо. Но история закончилась хорошо — театральный деятель пришел в себя и вернулся к привычному образу жизни.
«Пользуясь случаем, хочу поклониться врачам, вытащившим меня с того света, и не в первый раз, кстати, — отметил Меньшиков. — Будучи в коме, я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что летал — был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами. Настя не могла ни с кем разговаривать, она неделю не спала. Когда я пришел в себя, она боялась, что я не буду прежним. После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — рассуждает он.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Гарклин провел 15 дней в коме.
Звёзды,Олег Меньшиков,Светлана Бондарчук,
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