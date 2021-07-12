«Надо готовиться к худшему»: Меньшиков неделю находился в коме

К счастью, врачам удалось поставить его на ноги после недели в коме. Об этом сообщает издание StarHit.

Безусловно, тяжелее всего пришлось жене художественного руководителя, которой оставалось только надеяться на чудо. Но история закончилась хорошо — театральный деятель пришел в себя и вернулся к привычному образу жизни.