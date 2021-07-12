Успенская пожаловалась на последствия коронавируса

Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Информацией об этом она поделилась с "Собеседником"."Кашель остался после Ковида. Врачи говорят, что такое может быть еще какое-то время. Надеюсь, скоро пройдет", — говорит королева шансона.О своем состоянии рассказал и Иосиф Пригожин. По словам продюсера, болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.Легче всех коронавирус протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он сообщил в личном микроблоге.Ранее "Рамблер" сообщал, что рассказала о последствиях болезни Анита Цой.