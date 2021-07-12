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Успенская пожаловалась на последствия коронавируса

Даня Виттиг
1 час назад
Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Информацией об этом она поделилась с "Собеседником".
Успенская пожаловалась на последствия коронавируса
Фото: @uspenskayalubov_official@uspenskayalubov_official
"Кашель остался после Ковида. Врачи говорят, что такое может быть еще какое-то время. Надеюсь, скоро пройдет", — говорит королева шансона.
О своем состоянии рассказал и Иосиф Пригожин. По словам продюсера, болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.
Легче всех коронавирус протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он сообщил в личном микроблоге.
Звёзды,Любовь Успенская,Дмитрий Борисов,Иосиф Пригожин,Анита Цой,
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