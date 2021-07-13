Каннский кинофестиваль завершится только 17 июля, но уже сейчас многие звезды произвели фурор на красных дорожках. Традиционно, на Французской Ривьере собираются не только актрисы и режиссеры, но и другие звезды — певицы и модели. На красных дорожках звезды всегда соревнуются в том, чье платье произведет больший фурор. "Рамблер" собрал звезд, которым нечего стыдится.