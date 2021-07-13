В этом году на красных дорожках фестиваля больше всего внимания приковала на себя модель Белла Хадид
в открытом платье, где бра ей заменило золотое ожерелье в виде легких. Недалеко от нее ушла бывший "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл в полупрозрачном кружевном платье. Испанская актриса Эстер Экспосито выбрала открытый наряд, напоминающий о пляжах. Дизайнер Кимберли Гарнер сразила всех платьем "на грани": одно дуновение ветра и образ может быть испорчен. Модель Изабель Гулар
, как и сои коллеги, предпочла более открытый наряд. Еще Одна модель Кэндис Свейнпол поддержала тренд на прозрачность, как и Лума Гроте.