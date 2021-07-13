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Белла Хадид и другие гостьи Каннского фестиваля, которым не стыдно

Полина Алферова
2 часа назад
Каннский кинофестиваль завершится только 17 июля, но уже сейчас многие звезды произвели фурор на красных дорожках. Традиционно, на Французской Ривьере собираются не только актрисы и режиссеры, но и другие звезды — певицы и модели. На красных дорожках звезды всегда соревнуются в том, чье платье произведет больший фурор. "Рамблер" собрал звезд, которым нечего стыдится.
Белла Хадид
1/7 Белла Хадид
Фото: globallookpress.com
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Тейлор Хилл
2/7 Тейлор Хилл
Фото: globallookpress.com
Эстер Экспосито
3/7 Эстер Экспосито
Фото: globallookpress.com
Кимберли Гарнер
4/7 Кимберли Гарнер
Фото: globallookpress.com
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Изабель Гулар
5/7 Изабель Гулар
Фото: globallookpress.com
Кендис Свейнпол
6/7 Кендис Свейнпол
Фото: globallookpress.com
Лума Гроте
7/7 Лума Гроте
Фото: globallookpress.com
В этом году на красных дорожках фестиваля больше всего внимания приковала на себя модель Белла Хадид в открытом платье, где бра ей заменило золотое ожерелье в виде легких. Недалеко от нее ушла бывший "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл в полупрозрачном кружевном платье. Испанская актриса Эстер Экспосито выбрала открытый наряд, напоминающий о пляжах. Дизайнер Кимберли Гарнер сразила всех платьем "на грани": одно дуновение ветра и образ может быть испорчен. Модель Изабель Гулар, как и сои коллеги, предпочла более открытый наряд. Еще Одна модель Кэндис Свейнпол поддержала тренд на прозрачность, как и Лума Гроте.
Звёзды,Фото,Изабель Гулар,Белла Хадид,
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