Меньшова опубликовала последнее интервью отца

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Интервью было снято еще в конце апреля 2021 года.

"Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы", — говорится в описании к ролику.

Телеведущая отметила, что не успела показать отцу готовый монтаж интервью, так как в мае его состояние резко ухудшилось.

Юлия Меньшова поговорила с режиссером о смерти. По словам Владимира Меньшова, его поколению "пора уходить один за одним в 80 лет". Он назвал смерть естественным процессом и сказал, что хочет до этого момента успеть закончить дела и умереть в постели.