Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Меньшова опубликовала последнее интервью отца

Анна Арсеньева
1 час назад
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью своего отца, режиссера Владимира Меньшова. Видео появилось на ее YouTube-канале.
Меньшова опубликовала последнее интервью отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Интервью было снято еще в конце апреля 2021 года.
"Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы", — говорится в описании к ролику.
Телеведущая отметила, что не успела показать отцу готовый монтаж интервью, так как в мае его состояние резко ухудшилось.
Юлия Меньшова поговорила с режиссером о смерти. По словам Владимира Меньшова, его поколению "пора уходить один за одним в 80 лет". Он назвал смерть естественным процессом и сказал, что хочет до этого момента успеть закончить дела и умереть в постели.
Также кинематографист сказал, что к смерти надо готовиться, и в 81 год в этом уже нет ничего страшного.
Звёзды,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители