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"Я начала бояться": Ангарская заявила о преследованиях бывшего мужа

Анна Арсеньева
1 час назад
Бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что бывший супруг-иорданец до сих пор преследует ее. Об этом она заявила Лолите Милявской в программе "ДНК-шоу".
Ангарская заявила о преследованиях мужа-иорданца
Фото: @nadezhdaanga@nadezhdaanga
По словам Ангарской, она дружит с семьей бывшего мужа, но с ним самим не может найти общий язык. Даже после развода он не оставляет ее в покое:
"Он проявляет себя очень резко, даже в сообщениях, я начала бояться. Очень зря, что он знает, где мы сейчас живем".
Как рассказала артистка, ее бывший супруг не вернулся в Иорданию, а остался в Москве. Она заблокировала его номер:
"У него есть все возможности начать новую жизнь, а он считает, что я ему должна".
Звёзды,Надежда Ангарская,Лолита Милявская,
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