Ангарская заявила о преследованиях мужа-иорданца

Бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что бывший супруг-иорданец до сих пор преследует ее. Об этом она заявила Лолите Милявской в программе "ДНК-шоу".По словам Ангарской, она дружит с семьей бывшего мужа, но с ним самим не может найти общий язык. Даже после развода он не оставляет ее в покое:"Он проявляет себя очень резко, даже в сообщениях, я начала бояться. Очень зря, что он знает, где мы сейчас живем".Как рассказала артистка, ее бывший супруг не вернулся в Иорданию, а остался в Москве. Она заблокировала его номер:"У него есть все возможности начать новую жизнь, а он считает, что я ему должна".Ранее "Рамблер" сообщал, что Бордовских рассказала о новом избраннике.