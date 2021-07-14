Заворотнюк переписала на свою мать дом

Заворотнюк владеет несколькими квартирами в России и заграницей. В ее собственности также находился загородный дом в деревне Крекшино в Новомосковском административном округе столицы. По словам Демидова, право собственности на объект перешло матери актрисы.

Режиссер высказал предположение, почему актриса поступила подобным образом. «Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств. А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы», — отметил Демидов.

В марте 2021 года стало известно, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Заворотнюк. На тот момент у нее имелись задолженности на сумму около 80 тысяч рублей.