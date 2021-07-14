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Заворотнюк переписала на свою мать дом

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Российская актриса Анастасия Заворотнюк переписала загородную недвижимость на свою мать. Подробностями с «Комсомольской правдой» поделился режиссер Анатолий Демидов.
Заворотнюк переписала на свою мать дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Заворотнюк владеет несколькими квартирами в России и заграницей. В ее собственности также находился загородный дом в деревне Крекшино в Новомосковском административном округе столицы. По словам Демидова, право собственности на объект перешло матери актрисы.
Режиссер высказал предположение, почему актриса поступила подобным образом. «Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств. А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы», — отметил Демидов.
В марте 2021 года стало известно, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Заворотнюк. На тот момент у нее имелись задолженности на сумму около 80 тысяч рублей.
В октябре 2019 года родственники Заворотнюк подтвердили, что у актрисы после сильных головных болей был диагностирован рак мозга. Позже близкие телезвезды отказывались комментировать ее состояние и не рассказывали о ее точном местонахождении. Отмечалось, что Заворотнюк проживает в коттеджном поселке Крекшино.
Звёзды,Анатолий Демидов,Анастасия Заворотнюк,Комсомольская правда,
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