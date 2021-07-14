Согдиана вспомнила, как проходила «Фабрику звезд»

В этом году исполняется 15 лет «Фабрике звезд» шестого созыва, благодаря которому шоу-бизнес пополнился такими яркими звездами, как Дима Колдун, Зара, Федор Шаляпин , Челси, а также Согдиана.

Восточная красавица на днях выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где подарила слушателем несколько своих премьер и поделилась воспоминаниями об участии в именитом реалити-шоу. Ведь именно благодаря этому проекту певица смогла войти в когорту звездных артистов.

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«С нами прекрасно все делали, мы вообще молодцы, — заявила Согдиана. — Это очень крутой проект. Я счастлива, что принимала в нем участие. Конечно, это было все не просто, волнительно, нервно, тебя все время снимали, были какие-то сложности, подводные камни, интриги». Реалити-шоу «Фабрика звезд» было словно поющий «Дом 2», участников действительно все время снимали на камеру: как они с друг другом общаются, ругаются и даже порой влюбляются.

«У нас было профессионально направленное реалити-шоу, мы туда не отношения шли строить, а карьеру», — парировала сравнение радиоведущих с другим шоу выпускница «Фабрики звезд». И это факт, выпуск оказался более чем успешным, ведь времена проходят, а многие артисты, в том числе и Согдиана, известны и востребованы до сих пор. С «Фабрикой» Согдиану тесно связывает и творческий успех ее хита «Сердце-магнит», который впервые большинство поклонников услышали как раз на телешоу 15 лет назад. Складывается впечатление, что артистка с ним не расстается, без этой песни не обходится ни один ее концерт.

«Я счастлива, что у меня есть песня, которую все знают, любят и могут петь вместе со мной. Я с ней ассоциируюсь у многих людей — это очень круто! Причем я в эту песню очень сильно верила, когда никто не верил. Мне все говорили, она никогда не будет хитом, ее вообще стыдно показывать. Но я с уверенностью, что это особенная песня моей жизни, шла дальше», — отметила Согдиана.

Певица сообщила, что решила подарить своему старому хиту новое звучание. «Мы дали ему новую жизнь, в новом прочтении, новой аранжировке. Это более современное, стилизованное, стильное решение для этой песни, оно имеет право на жизнь, и я надеюсь, всем понравится».